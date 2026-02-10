Français
تونس والسنغال تبحثان توسيع التعاون السياحي والحرفي وتعزيز حضورهما في المحافل الدولية

تونس والسنغال تبحثان توسيع التعاون السياحي والحرفي وتعزيز حضورهما في المحافل الدولية

استقبل السيد سفيان تقيّة، وزير السياحة، يوم الاثنين 09 فيفري 2026، السيد Moustapha SOW، سفير جمهورية السنغال لدى الجمهورية التونسية، حيث خُصّص اللقاء للتباحث حول واقع التعاون الثنائي بين تونس والسنغال وآفاق تطويره إضافة الى مسائل ذات الإهتمام المشترك في مجالي السياحة والصناعات التقليدية.
كما تطرق الطرفان إلى الإمكانات والآفاق المتاحة لتطوير التعاون بين البلدين في عدة مجالات منها:
• الاستفادة من الخبرة التونسية في التكوين السياحي من قبل الجانب السينغالي، خاصة تجربة المعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية بسيدي الظريف.
• تبادل الخبرات في مجالات التصنيف السياحي والاستثمار.
• تطوير الاتفاقية الثنائية بما يستجيب لتطلعات البلدين.
• تعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، لاسيما في إطار منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
• امكانية تنظيم تظاهرات سياحية وثقافية ومعارض للصناعات التقليدية بالبلدين، بما يعزّز الترويج السياحي والحرفي.
