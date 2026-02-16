تونس والهند: دعوة لإلغاء التأشيرة وتوسيع التعاون

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبل إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الاثنين 16 فيفري 2026 بقصر باردو، ديفاني أوتّام خوراغادي (Devani Uttam Khoragade) سفيرة الهند بتونس، بحضور فخري عبد الخالق، النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

علاقات تاريخية وقيم مشتركة

وأكّد بودربالة عمق الروابط التي تجمع تونس بالهند وتجذّرها في التاريخ، مشيرًا إلى التقدير الذي يكنّه الشعب التونسي للشعب الهندي نظير دور الهند في دعم الأمن والسلم عالميًا وتعزيز التقارب بين الشعوب. وتطرّق أيضًا إلى نضالات قادة حركة التحرير في الهند، مؤكدًا اشتراك الشعبين في مسارات الكفاح والنضال.

توسيع التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

وأعرب رئيس البرلمان عن أمله في مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي وتطويره، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والثقافية، مشددًا على استعداد مجلس نواب الشعب لدعم هذا المسار عبر مساندة الجهود الحكومية وتبنّي المبادرات التي من شأنها توطيد العلاقات بين البلدين.

مجموعة صداقة تونس-الهند داخل البرلمان

وفي السياق ذاته، أفاد بودربالة بأن مجلس نواب الشعب كوّن مجموعة تعاون برلماني مع بلدان آسيا وأستراليا، انبثقت عنها مجموعة الصداقة تونس-الهند، بما يفتح المجال أمام مزيد تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتكثيف التنسيق بين المؤسستين التشريعيتين.

تونس تجدد دعمها للقضية الفلسطينية

كما جدّد رئيس مجلس نواب الشعب التأكيد على انتصار تونس للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مذكّرًا بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات، وداعيًا إلى حشد دعم دولي لمساندة نضاله المشروع من أجل حقوقه وتقرير مصيره. ووجّه بودربالة، عبر السفيرة، تحياته إلى البرلمانيين في الهند وعلى رأسهم رئيس البرلمان.

الهند: تونس شريك أفريقي وعربي… وتعاون صحي مع معهد باستور

من جهتها، أكّدت السفيرة ديفاني أوتّام خوراغادي عراقة العلاقات الثنائية القائمة على قيم مشتركة واحترام متبادل، مبرزة أهمية الروابط الثقافية والحضارية بين الشعبين. ووصفت تونس بالشريك الأفريقي والعربي المهم، معربة عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون ومشاركة تجربتها ونجاحاتها.

وأشارت في هذا الإطار إلى الشراكة القائمة بين الهند ومعهد باستور في تونس باعتبارها نموذجًا رائدًا للتعاون الثنائي في المجال الصحي.

المنتدى العربي-الهندي وتفعيل اللجنة المشتركة

وتطرّقت السفيرة إلى الاجتماع الوزاري الثاني للمنتدى العربي-الهندي الذي انعقد بنيودلهي الشهر الماضي، بحضور ممثلة تونس لدى جامعة الدول العربية، موضحة أنه تناول سبل تعزيز قيم الديمقراطية، إضافة إلى بحث قضايا دولية وإقليمية.

كما عبّرت عن أملها في تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين لدفع العلاقات إلى مستويات أعلى، داعية إلى تكثيف تبادل الوفود.

دعوة لبودربالة ووفد برلماني لزيارة الهند

وفي سياق دعم التواصل المباشر، وجهت السفيرة دعوة إلى رئيس مجلس نواب الشعب لزيارة الهند خلال الفترة القادمة، من أجل مزيد التباحث حول آليات تعزيز التعاون وإحكام جسور العمل المشترك. كما دعت إلى تنظيم زيارة لوفد برلماني تونسي، مؤكدة رغبة بلادها في تبادل الزيارات على أعلى مستوى.

إلغاء التأشيرة للتونسيين… مقترح قيد الدفع

وأعلنت السفيرة من جهة أخرى سعي بلادها إلى إلغاء التأشيرة للتونسيين، بهدف تدعيم التعاون خاصة في المجالين السياحي والاقتصادي، داعية إلى تعميق النظر في تطبيق هذا الإجراء من الطرفين بما يخدم مصلحة البلدين.

الهند تؤكد دعمها لفلسطين وحل الدولتين

كما شددت خوراغادي على مساندة الهند للقضية الفلسطينية، مبرزة أنها كانت من أوائل الدول غير العربية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، ومؤكدة استمرار دعم حل الدولتين ووقوف الهند إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب، خاصة عبر إرسال مساعدات إنسانية في ظل الحصار والخسائر البشرية.

