تونس واليابان: دفعة جديدة للعلاقات الثنائية مع تسلم السفير الياباني مهامه رسميًا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، بمقر الوزارة، سايتو جون، الذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا جديدًا لليابان لدى تونس.

وشكّلت هذه المناسبة فرصة لتجديد التأكيد على متانة علاقات الصداقة والتعاون المثمر بين تونس واليابان. وأشاد الوزير بالنتائج الإيجابية المحققة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، لا سيما في إطار مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد)، مذكّرًا باستضافة تونس للدورة الثامنة سنة 2022، ومشاركتها في الدورة التاسعة التي انعقدت باليابان في أوت 2025 بوفد رفيع المستوى.

كما عبّر الوزير عن تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان لمسار التنمية في تونس، ولجهودها الرامية إلى توسيع استثماراتها في البلاد، بما يعزز الشراكة بين البلدين في مجالات حيوية، من بينها الاقتصاد، والبيئة، والتكنولوجيا. وأبرز في هذا السياق أهمية هذه الديناميكية في ظل الاستعداد للاحتفال سنة 2026 بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن اعتزازه بتعيينه في تونس، مؤكدًا عزمه العمل على مزيد تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

