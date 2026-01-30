تونس : والي قابس يدعو إلى التصدي لظاهرة تهريب الدواجن

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعا والي قابس رضوان نصيبي إلى التصدي الحازم لظاهرة تهريب الدواجن، وذلك خلال اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية، المنعقد يوم الجمعة 30 جانفي، وفق بلاغ صادر عن ولاية قابس.

وتُعنى هذه اللجنة بمتابعة وضعية التزويد والأسعار، ومراقبة المسالك التجارية، وضمان احترام قواعد المنافسة والشفافية، إلى جانب حماية السلامة الصحية للمستهلك.

متابعة التزويد وتعديل الأسعار وفق المرجعيات القانونية

ومثّل الاجتماع مناسبة للوقوف على سير التزويد بالأسواق بالجهة، ومستويات الأسعار، ونجاعة المراقبة الاقتصادية. كما تم التأكيد على ضرورة تأمين انتظامية التزويد، وتعديل الأسعار وفق المستويات القانونية والمرجعية، مع تعزيز شفافية واسترسال مسالك التوزيع.

وشدد المشاركون على أهمية إعادة الاعتبار لآليات السوق وتحفيز المنافسة الشريفة طبقًا لقاعدة العرض والطلب، بما يضمن التوازن في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

تشديد الرقابة واليقظة الصحية

وأوصى والي الجهة بضرورة تطبيق الإجراءات المتخذة لمعالجة ظاهرة الانتصاب الفوضوي، إلى جانب تكثيف الرقابة على الطرقات ومسارات التنقل المختلفة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتصدي لتهريب الدواجن، مع ملازمة اليقظة التامة والمستمرة.

كما شدد على تعزيز التنسيق الفوري مع المصالح البيطرية الجهوية عند كل عملية ضبط، تفاديًا لتسرب الأمراض وما قد ينجرّ عنها من مخاطر صحية واقتصادية تمسّ سلامة المستهلك واستقرار القطاع.

