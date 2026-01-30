Français
Anglais
العربية
مجتمع

تونس : والي قابس يدعو إلى التصدي لظاهرة تهريب الدواجن

تونس: والي قابس يدعو إلى التصدي لظاهرة تهريب الدواجن

دعا والي قابس رضوان نصيبي إلى التصدي الحازم لظاهرة تهريب الدواجن، وذلك خلال اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية، المنعقد يوم الجمعة 30 جانفي، وفق بلاغ صادر عن ولاية قابس.

وتُعنى هذه اللجنة بمتابعة وضعية التزويد والأسعار، ومراقبة المسالك التجارية، وضمان احترام قواعد المنافسة والشفافية، إلى جانب حماية السلامة الصحية للمستهلك.

متابعة التزويد وتعديل الأسعار وفق المرجعيات القانونية

ومثّل الاجتماع مناسبة للوقوف على سير التزويد بالأسواق بالجهة، ومستويات الأسعار، ونجاعة المراقبة الاقتصادية. كما تم التأكيد على ضرورة تأمين انتظامية التزويد، وتعديل الأسعار وفق المستويات القانونية والمرجعية، مع تعزيز شفافية واسترسال مسالك التوزيع.

وشدد المشاركون على أهمية إعادة الاعتبار لآليات السوق وتحفيز المنافسة الشريفة طبقًا لقاعدة العرض والطلب، بما يضمن التوازن في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

تشديد الرقابة واليقظة الصحية

وأوصى والي الجهة بضرورة تطبيق الإجراءات المتخذة لمعالجة ظاهرة الانتصاب الفوضوي، إلى جانب تكثيف الرقابة على الطرقات ومسارات التنقل المختلفة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتصدي لتهريب الدواجن، مع ملازمة اليقظة التامة والمستمرة.

كما شدد على تعزيز التنسيق الفوري مع المصالح البيطرية الجهوية عند كل عملية ضبط، تفاديًا لتسرب الأمراض وما قد ينجرّ عنها من مخاطر صحية واقتصادية تمسّ سلامة المستهلك واستقرار القطاع.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

416
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

324
أخر الأخبار

ولاية سوسة تحذّر المواطنين من رياح قوية وتدعو إلى توخي الحذر
311
الأخبار

وزارة الدفاع الوطني تحذّر من التواجد بالمنطقة الحدوديّة العازلة دون ترخيص
302
الأخبار

الاعتداء على الصحفيين و المعلقين بمنصة الصحافة في مركّب الهادي النيفر بباردو
286
أخر الأخبار

الكاف تستعد لتنظيم قافلة صحية عسكرية لفائدة متساكني ساقية سيدي يوسف
286
الأخبار

طبرقة في حالة تعبئة شاملة: إزالة الأشجار المتساقطة وإعادة التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية
284
أخر الأخبار

بولبابة سالم: “ترامب يمارس أعلى درجات التوحش في علاقة بالملف الإيراني و لكنه لا يريد التورّط في حرب طويلة” [فيديو]
276
الأخبار

الإتحاد المنستيري يحتج على مردود طاقم تحكيم مباراته أمام الأولمبي الباجي
272
الأخبار

رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى منطقة البحر الأزرق
259
الأخبار

قيس سعيّد في البحر الأزرق: “تراكم المياه نتيجة الفساد وسوء التخطيط العمراني” [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى