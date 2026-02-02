Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس وبلجيكا تجدّدان شراكتهما الاستراتيجية قبل الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية

تونس وبلجيكا تجدّدان شراكتهما الاستراتيجية قبل الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية

عُقدت الدورة السابعة للمشاورات السياسية التونسية البلجيكية يوم 28 جانفي 2026 بالعاصمة بروكسل، في محطة دبلوماسية بارزة أكّد خلالها الجانبان عزمهما المشترك على تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين الجمهورية التونسية و بلجيكا في مختلف المجالات ذات الأولوية.

وشكّل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي، إلى جانب دعم الشراكة في مجالات الاستثمار، وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، والعدل، والهجرة، والشؤون القنصلية، بما في ذلك التأشيرات ووضعيات إقامة الطلبة التونسيين. كما تمّ التطرّق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

620
الأخبار

باجة : الحماية المدنية تنقذ سيارة بها أربعة أشخاص جرفتهم مياه الأمطار

419
أخر الأخبار

باجة تسجّل نزول كميات هامة من الأمطار خلال 48 ساعة
354
الأخبار

علي خامنئي يُهدّد الأمريكيين بحرب إقليمية
340
الأخبار

ملعب الشاذلي زويتن : انهيار جزء من السور المحاذي لمأوى السيارات
340
أخر الأخبار

غار الدماء: وفاة شخص جرفته سيول وادي مجردة
324
الأخبار

مقترح لتعليق العمل بآلية رفع السيارات و استبدالها بنظام “الخطايا اللاصقة”
296
الأخبار

والي منوبة : “سنتصدى بصرامة للاعتداءات على الأودية و البناء الفوضوي و بيع التقاسيم العشوائية”
287
أخر الأخبار

جريمة مروّعة في النخيلات بأريانة: إيقاف المشتبه به في قتل حارس ليلي
286
الأخبار

انتخاب رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس ريم غشام رئيسة للفيدرالية المغاربية للأطباء
279
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا : الترجي الرياضي يعود بتعادل ثمين من تنزانيا…ترتيب المجموعة الرابعة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى