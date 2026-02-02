تونس وبلجيكا تجدّدان شراكتهما الاستراتيجية قبل الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عُقدت الدورة السابعة للمشاورات السياسية التونسية البلجيكية يوم 28 جانفي 2026 بالعاصمة بروكسل ، في محطة دبلوماسية بارزة أكّد خلالها الجانبان عزمهما المشترك على تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين الجمهورية التونسية و بلجيكا في مختلف المجالات ذات الأولوية.

وشكّل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي، إلى جانب دعم الشراكة في مجالات الاستثمار، وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، والعدل، والهجرة، والشؤون القنصلية، بما في ذلك التأشيرات ووضعيات إقامة الطلبة التونسيين. كما تمّ التطرّق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم.

