تونس: وتركيز وحدتيْن لشحن السّيارات الكهربائيّّة بميناءيْ حلق الوادي وجرجيس

أعلن ديوان البحريّة التّجاريّة والموانئ أنه قام باقتناء وتركيز وحدتيْن لشحن السّيارات الكهربائيّّة بميناءيْ حلق الوادي وجرجيس وذلك بقوّة 22 كيلواط لكلّ وحدة، علما وأنّ وحدتيْ الشّحن المذكورتيْن دخلتا حيز الاستغلال منذ شهر ديسمبر2025 وذلك في إطار تعزيز الانتقال الطّاقي نحو الطّاقات النّظيفة ودعما للمجهودات الوطنيّة في مجال تركيز شبكة خاصّة بنقاط شحن السّيّارات الكهربائيّة، والّتنسيق مع الوكالة الوطنيّة للتّحكّم في الطّاقة.

ويهدف هذا المشروع إلى تقريب الخدمة للمسافرين عبر ميناءيْ حلق الوادي وجرجيس، إلى جانب المساهمة في دعم التّوجه الوطني نحو التّنقّل المستدام ونشر ثقافة التّنقل النّظيف.

وتجدر الإشارة إلى أن صدور قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية بالمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.

وينص الفصل الأول من هذا القرار على أن يسند صندوق الانتقال الطاقي إلى المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية منحة قدرها عشرة آلاف دينار عن كل سيارة كهربائية مقتناة، في إطار برنامج تشجيعها على التحكم في الطاقة تسند هذه المنحة.

