تونس ورومانيا تعززان شراكتهما الاقتصادية: مهمة استثمارية رومانية مرتقبة في أفريل 2026

أجرى سفير الجمهورية التونسية لدى رومانيا سامي نقّة لقاءً مع رئيس غرفة التجارة والصناعة ببخارست، وذلك بحضور مروان بن نصر المكلف بالملف الاقتصادي والتجاري بالبعثة الدبلوماسية التونسية.وتناول اللقاء سبل تعزيز المبادلات التجارية بين تونس ورومانيا وتشجيع الاستثمارات الثنائية، مع التأكيد على ضرورة متابعة مخرجات المهمة الاقتصادية التونسية التي انتظمت في مدينتي بوخارست وكونستانسا يومي 22 و23 سبتمبر 2025.

كما تم التطرق إلى التحضيرات الخاصة بالمهمة الاقتصادية الرومانية المنتظر تنظيمها في تونس من 25 إلى 29 أفريل 2026 بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة ببخارست.

وتهدف هذه الزيارة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الغرفة الرومانية ونظيراتها في تونس، إضافة إلى استكشاف فرص إقامة شراكات اقتصادية بين الفاعلين في البلدين، خاصة في مجالات الفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والطاقة والطاقات المتجددة وغيرها من القطاعات ذات الإمكانات الواعدة.

