Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس ورومانيا تعززان شراكتهما الاقتصادية: مهمة استثمارية رومانية مرتقبة في أفريل 2026

أجرى سفير الجمهورية التونسية لدى رومانيا سامي نقّة  لقاءً مع رئيس غرفة التجارة والصناعة ببخارست، وذلك بحضور مروان بن نصر المكلف بالملف الاقتصادي والتجاري بالبعثة الدبلوماسية التونسية.وتناول اللقاء سبل تعزيز المبادلات التجارية بين تونس ورومانيا وتشجيع الاستثمارات الثنائية، مع التأكيد على ضرورة متابعة مخرجات المهمة الاقتصادية التونسية التي انتظمت في مدينتي بوخارست وكونستانسا يومي 22 و23 سبتمبر 2025.

كما تم التطرق إلى التحضيرات الخاصة بالمهمة الاقتصادية الرومانية المنتظر تنظيمها في تونس من 25 إلى 29 أفريل 2026 بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة ببخارست.

 

وتهدف هذه الزيارة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الغرفة الرومانية ونظيراتها في تونس، إضافة إلى استكشاف فرص إقامة شراكات اقتصادية بين الفاعلين في البلدين، خاصة في مجالات الفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والطاقة والطاقات المتجددة وغيرها من القطاعات ذات الإمكانات الواعدة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

378
الأخبار

الجزائر : التخلي عن الوالدين قد يكلّف حتى 3 سنوات سجناً… و الخدمات الاجتماعية تدخل البيوت

366
الأخبار

الاتحاد الأمريكي يرد على تهديدات إيران بالانسحاب من المونديال
356
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص
314
الأخبار

السجن 10 سنوات لقاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا في بناية مهجورة
306
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
294
اقتصاد وأعمال

رمضان في تونس: حين تلتهم موائد الإفطار مدخرات الأسر
291
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
282
الأخبار

قطر : وزارة الداخلية تحذر من تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية
275
الأخبار

مجلس الشيوخ يعرقل قرارا يقيد صلاحيات ترمب العسكرية تجاه إيران دون تفويض من الكونغرس
271
الأخبار

عباس عراقجي (وزير الخارجية الإيراني): الهجمات الصاروخية كانت موجّهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف دولة قطر

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى