تونس: وزارة التجهيز تحصي أضرارًا بـ128 موقعًا جراء الأمطار الأخيرة 

خلّفت التقلبات المناخية والأمطار الغزيرة التي شهدتها تونس يومي 19 و20 جانفي 2026 أضرارًا شملت 128 موقعًا، أغلبها مسالك ريفية وطرقات، وذلك وفق حصيلة أولية لوزارة التجهيز والإسكان.

وأفاد المدير العام للجسور والطرقات بالوزارة، خالد الأطرش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الأضرار توزعت على 66 نقطة بالطرقات المرقمة و62 نقطة بالمسالك الريفية، شملت ولايات نابل، المنستير، بنزرت، منوبة، بن عروس وزغوان، مع تسجيل أكبر حجم من الخسائر بولاية نابل التي تصدرت قائمة الولايات المتضررة.

وأوضح الأطرش أن هشاشة البنية التحتية للمسالك الريفية جعلتها الأكثر تضررًا مقارنة بالطرقات والجسور، مشيرًا إلى أن الجسور لم تسجل أضرارًا كبيرة بفضل تجهيزها بمنشآت حماية تسمح بتصريف مياه الأمطار والسيول.

وبيّن أن الأضرار تعود أساسًا إلى فيضان الأودية وارتفاع منسوب المياه، وانجراف المنحدرات، وتراكم الأتربة والأوحال، إضافة إلى تضرر حواشي الطرقات وعدد من المنشآت المائية والمعابر، خاصة على الطرق الجهوية رقم 27 الرابطة بين نابل وقربة، والطريق الجهوية رقم 28 في اتجاه الفحص والحمامات، والطريق الجهوية رقم 44 بين بني خلاد وقربة.

ولا تزال سبع نقاط من الطرقات والمسالك مقطوعة إلى حدّ الآن في ولايات بن عروس ونابل وبنزرت وجندوبة، فيما تعمل مصالح وزارة التجهيز على فك العزلة عن المواطنين بصفة عاجلة، في انتظار إنجاز الدراسات اللازمة لإصلاح الأضرار بصفة جذرية.

كما أشار الأطرش إلى إعادة فتح ثلاث طرقات بولاية تطاوين، التي تأثرت بزحف الكثبان الرملية، بالتعاون مع مقاولين من القطاع الخاص.

وأكد المسؤول أن التغيرات المناخية فرضت مراجعة معايير تصميم البنية التحتية للطرقات، عبر الترفيع في فترات العودة من 20 إلى 100 سنة بالنسبة للطرق ذات الكثافة المرورية العالية، واعتماد هوامش أمان إضافية لضمان قدرة المنشآت المائية علىسًا على مواجهة السيول المستقبلية.

