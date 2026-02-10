Français
مجتمع

تونس: وزارة التجهيز تسعى لإنجاز مساكن اجتماعية لفائدة العائلات محدودة الدخل بكل المعتمديات

وزارة التجهيز تسعى لإنجاز مساكن اجتماعية لفائدة العائلات محدودة الدخل

تعمل وزارة التجهيز والإسكان على تنفيذ برنامج يهدف إلى بناء مساكن اجتماعية لفائدة العائلات محدودة الدخل بمختلف معتمديات ولايات الجمهورية، وفق ما جاء في ردّ وزير التجهيز صلاح الزواري على سؤال كتابي تقدم به عضو مجلس النواب عبد العزيز الشعباني.

وأوضح الوزير أن برمجة إنجاز هذه المساكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تظل مرتبطة أساسًا بتوفير عقارات دولية مخصصة للسكن، على أن تكون قابلة للربط بمختلف الشبكات العمومية، بما يضمن جاهزية المشاريع واستجابتها للمعايير المطلوبة.

مقاربة تقوم على التشخيص الجهوي

وأشار الزواري إلى أن تحديد الأراضي التي يمكن وضعها على ذمة البرنامج يتم بناءً على مقترحات مدروسة صادرة عن الجهات، حيث تخضع المواقع المقترحة إلى تشخيص أولي لتقييم مدى ملاءمتها لاحتضان المشاريع السكنية.

وتتولى اللجان الجهوية المحدثة لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي، والتي يرأسها الولاة، اقتراح إنجاز هذه المشاريع وفق الحاجيات المحلية، بما يعزز مبدأ التوازن التنموي بين مختلف المناطق.

دعم الحق في السكن

ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش وتيسير النفاذ إلى السكن للفئات الاجتماعية الأكثر حاجة، خاصة في ظل تزايد الطلب على المساكن بأسعار ميسّرة. كما يعكس حرص السلطات على تطوير سياسات سكنية تستجيب للمتطلبات الاجتماعية وتدعم مسار التنمية المستدامة.

تعليقات

