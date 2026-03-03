تونس: وزارة الخارجية تجدد دعوتها إلى الجالية التونسية بدول منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر

جددت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج دعوتها إلى كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين المقيمين بدول منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات سلطات بلدان الإقامة والتواصل، عند الضرورة وذلك انسجاما مع توجيهات السلطات المختصة بهذه الدول الشقيقة.
وللتواصل عند الضرورة، مع مختلف بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية نشرت وزارة الشؤون الخارجية عناوين البريد الالكتروني أو أرقام الهاتف (واتساب) التالية:“`html
|البلد
|البعثة
|أرقام التواصل
|البريد الإلكتروني
|المملكة العربية السعودية
|السفارة التونسية بالرياض
|00966533253078
00966114887900
|[email protected]
|المملكة العربية السعودية
|القنصلية العامة التونسية بجدة
|00966573464016
00966565057206
|[email protected]
|دولة الإمارات العربية المتحدة
|السفارة التونسية بأبوظبي
|أبوظبي: 00971551825836 – 0097155646880
00971551851264
العين والظفرة: 00971558161225 – 00971555291650
|[email protected]
|دولة الإمارات العربية المتحدة
|القنصلية العامة التونسية بدبي
|رقم الواتساب: 0097142617070
|[email protected]
|دولة قطر
|السفارة التونسية بالدوحة
|أرقام الهاتف القار خلال أيام العمل: 0097444512630 – 009744162225
رقم الواتساب: 0097433200525
|[email protected]
|المملكة الأردنية الهاشمية
|السفارة التونسية بعمان
|رقم الواتساب: 00962797391012
|[email protected]
|مملكة البحرين
|السفارة التونسية بالمنامة
|رقم الواتساب: 0097317715702
رقم السفارة: 0097335558130
رقم الطوارئ: 0097317715702
|[email protected]
|سلطنة عمان
|السفارة التونسية بمسقط
|رقم الواتساب: 0096893802700
|[email protected]
|الجمهورية الإيرانية الإسلامية
|السفارة التونسية بطهران
|الهاتف القار: 00982188078243 – 00982188078244
رقم الواتساب: 00989121308832 – 00989925784249
|[email protected]
|لبنان
|السفارة التونسية ببيروت
|الهاتف القار: 009615457430 – 009615457431
رقم الواتساب: 0096181369290
|[email protected]
|سوريا
|السفارة التونسية بدمشق
|00963116132701
|[email protected]
|جمهورية العراق
|السفارة التونسية ببغداد
|009647730402939
|[email protected]
“`
