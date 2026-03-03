تونس: وزارة الخارجية تجدد دعوتها إلى الجالية التونسية بدول منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

جددت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج دعوتها إلى كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين المقيمين بدول منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات سلطات بلدان الإقامة والتواصل، عند الضرورة وذلك انسجاما مع توجيهات السلطات المختصة بهذه الدول الشقيقة.

وللتواصل عند الضرورة، مع مختلف بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية نشرت وزارة الشؤون الخارجية عناوين البريد الالكتروني أو أرقام الهاتف (واتساب) التالية:“`html

“`

