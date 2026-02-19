Français
Anglais
العربية
صحة

تونس: وزارة الصحة تدعو مرضى السكري إلى اتباع هذه الخطوات لضمان صيام آمن

تونس: وزارة الصحة تدعو مرضى السكري إلى اتباع هذه الخطوات لضمان صيام آمن

أوصت وزارة الصحة مرضى السكري بضرورة الإعداد المبكر والتخطيط الجيد قبل الشروع في صيام شهر رمضان، بما يضمن صيامًا صحيًا وآمنًا ويقي من المضاعفات المحتملة. وجاءت هذه التوصيات في مقطع فيديو توعوي نشرته، صباح اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، قدّمته الدكتورة شيراز راشد عمروش من المعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية.

وأكدت المختصة أن التحضير الجيد لصيام آمن يمر عبر ثلاث مراحل أساسية، أولها تقييم الحالة الصحية لمريض السكري من قبل الطبيب المباشر، وتصنيفه حسب درجة مخاطر الصوم على صحته. ويساعد هذا التصنيف في تحديد مدى قدرة المريض على الصيام دون تعريض نفسه لمضاعفات.

أما المرحلة الثانية فتتعلق بالتعديلات العلاجية، حيث يقوم الطبيب المختص بتغيير مواعيد تناول الأدوية، خاصة الأنسولين، مع ضبط الجرعات والكميات بما يتلاءم مع نظام الصيام وتوقيت الوجبات خلال شهر رمضان.

برنامج غذائي ونشاط بدني منتظم

وأوضحت الدكتورة شيراز راشد عمروش أن الطبيب يعمد كذلك إلى إعادة تثقيف مريضه من الناحية الغذائية، من خلال إعداد برنامج تغذية ملائم داخل العيادات الطبية، يراعي خصوصيات الحالة الصحية ومتطلبات الصيام.

كما شددت على أهمية عدم التوقف عن ممارسة النشاط البدني خلال شهر رمضان، مع اختيار توقيت مناسب وشدة معتدلة تتماشى مع الوضع الصحي للمريض.

المراقبة الذاتية شرط أساسي

وفي سياق متصل، أكدت المختصة على أهمية المراقبة الذاتية المنتظمة لمعدل السكري في الدم، مشيرة إلى ضرورة الإفطار الفوري في حال تسجيل هبوط أو ارتفاع حاد في نسبة السكر، تفاديًا لأي مضاعفات صحية خطيرة.

وتندرج هذه التوصيات ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز التوعية الصحية وضمان صيام آمن لمرضى السكري خلال شهر رمضان، عبر المتابعة الطبية الدقيقة والالتزام بالإرشادات العلاجية والغذائية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

460
الأخبار

رسمي: إمساكية رمضان 2026 لمدينة تونس وما جاورها

385
الأخبار

توقيت شهر رمضان بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة
304
أخر الأخبار

مقترح البنك البريدي: النائب محمد زياد الماهر يُقدّم آخر المستجدات (فيديو)
290
اقتصاد وأعمال

ارتفاع ديون التونسيين لدى البنوك إلى أكثر من 30 مليار دينار في 2025
286
الأخبار

تونس – الجزائر: عبد المجيد تبون يهنئ قيس سعيّد بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم
270
أخر الأخبار

وزير التجارة : تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بأغلب الجهات في رمضان [فيديو]
268
الأخبار

يويفا يصدر بلاغا رسميا بخصوص واقعة العنصرية ضد فينيسيوس
265
أخر الأخبار

ترشيح آن كلير لوجاندر لرئاسة معهد العالم العربي: إصلاحات هيكلية مرتقبة مع اقتراب الذكرى الأربعين
259
اقتصاد وأعمال

187 رخصة جديدة لمشاريع الطاقة الشمسية: دفعة قوية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز للسيادة الطاقية
257
الأخبار

فينيسيوس : “العنصريون جبناء.. و البروتوكول لم يجدِ نفعًا”

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى