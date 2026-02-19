تونس: وزارة الصحة تدعو مرضى السكري إلى اتباع هذه الخطوات لضمان صيام آمن

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أوصت وزارة الصحة مرضى السكري بضرورة الإعداد المبكر والتخطيط الجيد قبل الشروع في صيام شهر رمضان، بما يضمن صيامًا صحيًا وآمنًا ويقي من المضاعفات المحتملة. وجاءت هذه التوصيات في مقطع فيديو توعوي نشرته، صباح اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، قدّمته الدكتورة شيراز راشد عمروش من المعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية.

وأكدت المختصة أن التحضير الجيد لصيام آمن يمر عبر ثلاث مراحل أساسية، أولها تقييم الحالة الصحية لمريض السكري من قبل الطبيب المباشر، وتصنيفه حسب درجة مخاطر الصوم على صحته. ويساعد هذا التصنيف في تحديد مدى قدرة المريض على الصيام دون تعريض نفسه لمضاعفات.

أما المرحلة الثانية فتتعلق بالتعديلات العلاجية، حيث يقوم الطبيب المختص بتغيير مواعيد تناول الأدوية، خاصة الأنسولين، مع ضبط الجرعات والكميات بما يتلاءم مع نظام الصيام وتوقيت الوجبات خلال شهر رمضان.

برنامج غذائي ونشاط بدني منتظم

وأوضحت الدكتورة شيراز راشد عمروش أن الطبيب يعمد كذلك إلى إعادة تثقيف مريضه من الناحية الغذائية، من خلال إعداد برنامج تغذية ملائم داخل العيادات الطبية، يراعي خصوصيات الحالة الصحية ومتطلبات الصيام.

كما شددت على أهمية عدم التوقف عن ممارسة النشاط البدني خلال شهر رمضان، مع اختيار توقيت مناسب وشدة معتدلة تتماشى مع الوضع الصحي للمريض.

المراقبة الذاتية شرط أساسي

وفي سياق متصل، أكدت المختصة على أهمية المراقبة الذاتية المنتظمة لمعدل السكري في الدم، مشيرة إلى ضرورة الإفطار الفوري في حال تسجيل هبوط أو ارتفاع حاد في نسبة السكر، تفاديًا لأي مضاعفات صحية خطيرة.

وتندرج هذه التوصيات ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز التوعية الصحية وضمان صيام آمن لمرضى السكري خلال شهر رمضان، عبر المتابعة الطبية الدقيقة والالتزام بالإرشادات العلاجية والغذائية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



