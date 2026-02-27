تونس: وزارة الصحة تقتني 117 منظار جراحي عالي الدقة بكلفة ناهزت 32 مليون دينار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الصحة أنها اقتنت 117 وحدة جراحة متطورة بالمنظار عالي الدقة (4K) بكلفة ناهزت 32 مليون دينار، وقد دخلت 87 وحدة حيّز الاستغلال فعليًا بمختلف الجهات وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لإصلاح المنظومة الصحيّة و تحديثها.

التوزيع حسب الاختصاصات:

43 للجراحة العامة

34 لأمراض النساء والتوليد

21 لجراحة العظام

9 لجراحة المسالك البولية

7 لجراحة الأطفال

2 لجراحة القلب والشرايين

1 لجراحة الصدر

و اشارت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تترجم عمليًا رؤية سيادة رئيس الجمهورية في ضمان حق كل تونسي في علاج متطور، وتعزيز السيادة الصحية، وتقريب أحدث التقنيات من المواطن أينما كان.

