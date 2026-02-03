Français
Anglais
العربية
مجتمع

تونس: وزارة المالية تضبط آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026

تونس: وزارة المالية تضبط آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026

أعلنت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، في بلاغ رسمي، عن تحديد أربعة آجال لخلاص معلوم الجولان بعنوان سنة 2026، تمتد من فيفري إلى ماي 2026، وذلك بحسب صنف مالكي السيارات ونوعها.

ووفق البلاغ، تم تحديد الموعد الأول يوم 5 فيفري 2026 ويخص السيارات المملوكة لأشخاص معنويين، بما في ذلك الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، باستثناء السيارات الناشطة في قطاع كراء السيارات أو المقتناة عبر الإيجار المالي.

أما الموعد الثاني فقد حُدد ليوم 5 مارس 2026، ويهم السيارات المملوكة لأشخاص طبيعيين وذات أرقام منجمية زوجية.

وبخصوص الموعد الثالث، فقد تم ضبطه ليوم الاثنين 6 أفريل 2026، ويشمل السيارات التي يملكها أشخاص طبيعيون وذات أرقام منجمية فردية، إضافة إلى الدراجات النارية. وقد تم التمديد إلى 6 أفريل باعتبار أن يوم 5 أفريل يوافق يوم أحد.

كما حُدد الموعد الرابع يوم 5 ماي 2026 لخلاص معلوم الجولان بالنسبة للسيارات المعدة للكراء، وكذلك السيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي (Leasing).

وأكدت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص أن خلاص هذه المعاليم يمكن أن يتم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني:
taxe-circulation.finances.gov.tn
أو مباشرة لدى القباضات المالية.

ودعت الوزارة أصحاب السيارات إلى ضرورة التثبت قبل خلاص معلوم الجولان من وضعياتهم الجبائية بالنسبة لحاملي المعرفات الجبائية، ومن وضعية المخالفات المرورية عبر موقع:
amendes.finances.gov.tn (بالنسبة لمخالفات الرادار الآلي)
أو الاتصال بمركز النداء على الرقم 81100700 بالنسبة للخطايا العادية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

619
الأخبار

باجة : الحماية المدنية تنقذ سيارة بها أربعة أشخاص جرفتهم مياه الأمطار

418
أخر الأخبار

باجة تسجّل نزول كميات هامة من الأمطار خلال 48 ساعة
353
الأخبار

علي خامنئي يُهدّد الأمريكيين بحرب إقليمية
339
أخر الأخبار

غار الدماء: وفاة شخص جرفته سيول وادي مجردة
339
الأخبار

ملعب الشاذلي زويتن : انهيار جزء من السور المحاذي لمأوى السيارات
323
الأخبار

مقترح لتعليق العمل بآلية رفع السيارات و استبدالها بنظام “الخطايا اللاصقة”
295
الأخبار

والي منوبة : “سنتصدى بصرامة للاعتداءات على الأودية و البناء الفوضوي و بيع التقاسيم العشوائية”
287
أخر الأخبار

جريمة مروّعة في النخيلات بأريانة: إيقاف المشتبه به في قتل حارس ليلي
286
الأخبار

انتخاب رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس ريم غشام رئيسة للفيدرالية المغاربية للأطباء
279
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا : الترجي الرياضي يعود بتعادل ثمين من تنزانيا…ترتيب المجموعة الرابعة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى