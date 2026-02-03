تونس: وزارة المالية تضبط آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، في بلاغ رسمي، عن تحديد أربعة آجال لخلاص معلوم الجولان بعنوان سنة 2026، تمتد من فيفري إلى ماي 2026، وذلك بحسب صنف مالكي السيارات ونوعها.

ووفق البلاغ، تم تحديد الموعد الأول يوم 5 فيفري 2026 ويخص السيارات المملوكة لأشخاص معنويين، بما في ذلك الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، باستثناء السيارات الناشطة في قطاع كراء السيارات أو المقتناة عبر الإيجار المالي.

أما الموعد الثاني فقد حُدد ليوم 5 مارس 2026، ويهم السيارات المملوكة لأشخاص طبيعيين وذات أرقام منجمية زوجية.

وبخصوص الموعد الثالث، فقد تم ضبطه ليوم الاثنين 6 أفريل 2026، ويشمل السيارات التي يملكها أشخاص طبيعيون وذات أرقام منجمية فردية، إضافة إلى الدراجات النارية. وقد تم التمديد إلى 6 أفريل باعتبار أن يوم 5 أفريل يوافق يوم أحد.

كما حُدد الموعد الرابع يوم 5 ماي 2026 لخلاص معلوم الجولان بالنسبة للسيارات المعدة للكراء، وكذلك السيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي (Leasing).

وأكدت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص أن خلاص هذه المعاليم يمكن أن يتم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني:

taxe-circulation.finances.gov.tn

أو مباشرة لدى القباضات المالية.

ودعت الوزارة أصحاب السيارات إلى ضرورة التثبت قبل خلاص معلوم الجولان من وضعياتهم الجبائية بالنسبة لحاملي المعرفات الجبائية، ومن وضعية المخالفات المرورية عبر موقع:

amendes.finances.gov.tn (بالنسبة لمخالفات الرادار الآلي)

أو الاتصال بمركز النداء على الرقم 81100700 بالنسبة للخطايا العادية.

