تونس: وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن سمير عبد الحفيظ وزير الإقتصاد والتخطيط، شارك بتكليف من السيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، في فعاليات المؤتمر السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، الذي ينعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 جانفي الجاري تحت شعار “روح الحوار”.

وقد شارك الوزير في عدد من الندوات والجلسات الحوارية التي تمحورت بالخصوص حول آفاق الاقتصاد العالمي لسنة 2026 ودور التجارة الرقمية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية في تسريع التحول الرقمي في القارة، إلى جانب تدارس الخطوات الكفيلة بتحفيز الاستثمار في الترابط الرقمي في إفريقيا، فضلا عن بحث سبل تعزيز أُسس التحول الاقتصادي الحالي والعمل على تحقيق نموّ شامل ومستدام.

ومثلت مشاركة الوزير في أشغال المنتدى مناسبة لعقد جملة من اللقاءات الثنائية مع عدد مسؤولي المنظمات الدولية.

وعلاوة على اللقاءات الوزارية ومع رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، التقى الوزير مع عدد من المستثمرين ومسؤولي المؤسسات والشركات المهتمة بالاستثمار في تونس، حيث تم استعراض المزايا التفاضلية التي توفرها تونس كوجهة استثمارية في مختلف المجالات والتأكيد على استعداد الجهات التونسية للتنسيق والتفاعل مع ممثلي الشركات المذكورة لتجسيم نوايا الاستثمار.

