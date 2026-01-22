Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

تونس: وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن  سمير عبد الحفيظ وزير الإقتصاد والتخطيط، شارك  بتكليف من السيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، في فعاليات المؤتمر السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، الذي ينعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 جانفي الجاري تحت شعار “روح الحوار”.

 وقد شارك الوزير في عدد من الندوات والجلسات الحوارية التي تمحورت بالخصوص حول آفاق الاقتصاد العالمي لسنة 2026 ودور التجارة الرقمية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية في تسريع التحول الرقمي في القارة، إلى جانب تدارس الخطوات الكفيلة بتحفيز الاستثمار في الترابط الرقمي في إفريقيا، فضلا عن بحث سبل تعزيز أُسس التحول الاقتصادي الحالي والعمل على تحقيق نموّ شامل ومستدام.

 ومثلت مشاركة الوزير في أشغال المنتدى مناسبة لعقد جملة من اللقاءات الثنائية مع عدد مسؤولي المنظمات الدولية.

وعلاوة على اللقاءات الوزارية ومع رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، التقى الوزير مع عدد من المستثمرين ومسؤولي المؤسسات والشركات المهتمة بالاستثمار في تونس، حيث تم استعراض المزايا التفاضلية التي توفرها تونس كوجهة استثمارية في مختلف المجالات والتأكيد على استعداد الجهات التونسية للتنسيق والتفاعل مع ممثلي الشركات المذكورة لتجسيم نوايا الاستثمار.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

527
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا

360
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار
339
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
334
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
325
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة
304
الأخبار

كارثة في بنزرت: السيول تجرف 79 رأسا من الأغنام والماعز 
285
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى مدينة الحمامات
281
الأخبار

والي صفاقس يتفقد جاهزية المؤسسات التربوية بعد تعليق الدروس
278
أخر الأخبار

تونس: متى تعود الأحوال الجوية إلى الاستقرار؟
275
الأخبار

إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى