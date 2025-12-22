وزير الشّؤون الخارجية يدعو ممثلي البعثات الدبلوماسية إلى دعم تونس في الترويج لزيت الزيتون

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعا وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النّفطي، اليوم الإثنين، السّفراء وممثلي البعثات الدّبلوماسية والمنظّمات الإقليمية والدّولية المعتمدين لدى تونس، إلى دعم الجهود الوطنية في التّرويج لزيت الزّيتون التّونسي في إطار الشراكة المثمرة.

وأضاف في كلمته، التي ألقاها بمناسبة “يوم الدبلوماسية من أجل زيت الزيتون التونسي” المنعقد بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، أن الآلة الدبلوماسية تجندت عبر ممثليات تونس بالخارج من أجل مزيد التعريف بزيت الزيتون التونسي ولتمهد الطريق من أجل تثبيته في الأسواق التقليدية وولوج أسواق جديدة، مبرزا دور الجالية التّونسية في الخارج باعتبارها مثلت ولا تزال حاضنة لهذا المنتوج التونسي خارج أرض الوطن.

وعبّر عن أمله في أن يصبح “يوم الدّبلوماسية من أجل زيت الزّيتون” الذّي ينتظم للمرة الأولى هذه السّنة في رحاب الأكاديمية تظاهرة سنوية للاحتفال بهذا المنتوج في كافة أبعاده كأساس من أسس الهوية التونسية وليجسد تضافر المجهود الوطني لتثمينه والرقي به كرافعة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أنّ زيت الزّيتون التّونسي أصبح أحد ركائز الاقتصاد بنفاذه إلى أكثر من 60 دولة بجودة بيولوجية مشهود لها ما يؤكد صواب خيار الاستثمار فيه على هذه الأرض منذ عصور ما قبل الميلاد، مشيرا إلى أن “زيتونة الشرف” الواقعة بين منطقتي الهوارية ودار علوش (الوطن القبلي) منذ ما يزيد عن 2500 سنة أكبر شاهد على عراقة هذه المنتوج وقدرته الفائقة على الصمود في أزمنة الخصب والجدب.

وتابع النفطي في ذات السياق بأن تونس تحتل اليوم المراتب الأولى عالميا في عدد أشجار الزيتون بما يزيد عن 100 مليون شجرة زيتون على مساحة تناهز مليوني هكتار كما أنها تتبوؤ المراتب الأولى في كميات الإنتاج وجودة المنتوج حيث يحصد زيتها عشرات الميداليات الذهبية في مختلف المسابقات العالمية المرموقة. وأضاف أن تونس التي قدمت للإنسانية أول موسوعة فلاحية خطها “ماغون القرطاجني” كدلالة على علو كعب التونسيين منذ القدم في الفلاحة وعلومها، وهبت اسم الزيتونة لجامعها الكبير ومنارتها العلمية والمعرفية ورمزها في الاعتدال والوسطية.

كما أبرز أن الزيتونة وزيتها أنتجا ممارسات وتقاليد روحانية وغذائية وصحية وطبية وتجميلية ميزت شخصية التونسيين وقرنت تاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم بهذه الشجرة مشيرا إلى احتراف التونسيون منذ آلاف السنين إنتاج زيت الزيتون وتسويقه وتجويده لصبح جزء لا يتجزأ من منظومتهم الفلاحية والاقتصادية ومن هويتهم وتقاليدهم.

تجدر الإشارة إلى أن يوم الدبلوماسية من أجل زيت الزيتون التونسي، الذي انتظم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، تضمن مداخلات لعدد من الباحثين والجامعيين المختصين في الشأن الفلاحي والثقافي عموما وفي شجرة الزيتون بالخصوص، كما تضمن معرضا للوحات التشكيلية ذات العلاقة بشجرة الزيتون.

كما تضمنت التظاهرة معارض مصغرة في باحة الأكاديمية، خصصت للصناعات التقليدية المتعلقة بشجرة الزيتون ومشتقات زيتها ومعرضا للمؤسسات المصدرة لزيت الزيتون التونسي المتوجة وطنيا ودوليا في أكبر المسابقات العالمية بالإضافة إلى معرض لمشاتل أشجار الزيتون التونسي.

