تونس وسلطنة عُمان تعززان التعاون الصحي عبر اجتماع افتراضي لمتابعة “مشروع الطبيب الزائر”

في خطوة جديدة لدعم الشراكة الثنائية في القطاع الصحي، نظّمت الوكالة التونسية للتعاون الفني اجتماعًا عن بُعد جمع ممثلين عن وزارة الصحة التونسية ووزارة الصحة العمانية، إلى جانب مكتب التعاون الفني بسفارة تونس في سلطنة عُمان.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ برامج التعاون المدرجة ضمن أعمال اللجان المشتركة بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة باستقطاب الكفاءات وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية.

وتناول الاجتماع سبل تطوير التعاون الفني في المجال الصحي، مع التركيز على آليات تبادل المعارف والتجارب المهنية، إضافة إلى متابعة تنفيذ “مشروع الطبيب الزائر” الذي يتيح للأطباء التونسيين القيام بمهام قصيرة المدى بسلطنة عُمان.

المصدر: وات