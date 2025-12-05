Français
تونس وعُمان تتجهان نحو شراكة صناعية أوسع: دعوة لوضع خارطة طريق مشتركة لتعزيز الاستثمارات

دعا وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، قيس بن محمد بن موسى اليوسف، خلال لقائه بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، إلى إعداد خارطة طريق واضحة لتعزيز الشراكة الصناعية بين تونس وسلطنة عُمان، بما يسمح باستقطاب الاستثمارات وتحقيق مصالح مشتركة للبلدين.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقد أمس الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة، سبل تطوير التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته، وفق ما ورد في المعطيات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

وأكدت الوزيرة من جهتها ضرورة تعزيز فرص التكامل الصناعي بين تونس وعُمان، خاصة في قطاعات الصناعات المعملية، والصناعات الغذائية، والصيدلانية، والمواصفات والمطابقة والاعتراف المتبادل، مشيرة إلى أن مصالح الوزارة على استعداد لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لانجاح المشاريع المشتركة ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرص الشغل.

المصدر: وات

