تونس: وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تطلق “أيام الأبواب المفتوحة” لدفع الاستثمار الخاص

تطلق وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال شهر فيفري 2026 تظاهرة “أيام الأبواب المفتوحة” على المستويين المركزي والجهوي، في خطوة تهدف إلى دفع نسق الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي وتوفير الإحاطة اللازمة للباعثين الشبان وأصحاب المشاريع القائمة.

وحددت الوكالة رزنامة انطلاق التظاهرة، حيث تنطلق الفعاليات يوم الإثنين 12 فيفري بولاية منوبة، على أن يتم تعميمها يوم 16 فيفري 2026 على المستوى المركزي وكافة الجهات الأخرى، وذلك في إطار تقريب الخدمات من المواطنين في مختلف ولايات الجمهورية.

وتستهدف هذه المبادرة شريحة واسعة من المتدخلين في القطاع، تشمل المستثمرين الراغبين في بعث مشاريع فلاحية جديدة، إضافة إلى أصحاب المشاريع المعطلة أو الذين يواجهون صعوبات إجرائية وفنية حالت دون استكمال استثماراتهم. وستوفر التظاهرة فضاء للاستماع إلى مشاغلهم والعمل على إيجاد حلول عملية لتجاوز العراقيل.

وتشهد “أيام الأبواب المفتوحة” تعاونا موسعا بين الوكالة وعدة هياكل لضمان نجاعة التدخلات، من أبرزها البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن، ومصالح الديوانة، والشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، وديوان الملكية العقارية، ومكاتب مراقبة الأداءات، إلى جانب المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والوكالة الوطنية للتشغيل.

وستركز الفعاليات على تقديم الإرشادات الدقيقة حول فرص الاستثمار المتاحة، وتوضيح الحوافز والامتيازات، إضافة إلى إتاحة منصة مباشرة للحوار بين المستثمر والإدارة لتذليل العقبات الإدارية والمالية التي تعترض إنجاز المشاريع الفلاحية.

