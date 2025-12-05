تونس ومصر تعمّقان شراكتهما الاستثمارية: اجتماع رفيع لترسيخ التعاون وتوسيع الفرص بين البلدين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر أشغال الاجتماع الرابع للجنة الفنية التونسية–المصرية المخصّصة لتعزيز التعاون الاستثماري، وذلك على مدى ثلاثة أيام، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في ماي 2022 بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وترأس الجلسات كلٌّ من ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة عن الجانب المصري، وجلال الطبيب، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن الجانب التونسي، وفق بلاغ صادر عن الوكالة التونسية.

تعاون يرتكز على روابط تاريخية ورؤية اقتصادية مشتركة

وأكد ياسر عباس أنّ هذا اللقاء يعكس متانة العلاقات التي تجمع تونس ومصر، ويجسّد قناعة الطرفين بأهمية تنسيق الجهود بين الهيئتين المسؤولتين عن جذب الاستثمارات في البلدين. وأضاف أنّ الهدف المشترك يتمثل في توفير مناخ استثماري أكثر جذبًا وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية عبر مشاريع نوعية.

إزالة العوائق وتبادل الخبرات

وشدّد الجانبان خلال الاجتماعات على:

العمل على معالجة الإشكاليات التي تعيق المستثمرين،

دعم تبادل الخبرات الفنية،

تنسيق الجهود لرفع تنافسية منظومتي الاستثمار،

تطوير آليات الترويج الاستثماري المشترك.

دعوة رجال الأعمال التونسيين للتوسع في السوق المصرية

وفي ختام الجلسات، دعا عباس المستثمرين التونسيين إلى تعزيز حضورهم في مصر واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة، مؤكداً استعداد الهيئة لتوفير جميع التسهيلات، خاصة مع توسّع الخدمات الرقمية وتحديث الإجراءات الإدارية.

المصدر: وات

