Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس ومصر تعمّقان شراكتهما الاستثمارية: اجتماع رفيع لترسيخ التعاون وتوسيع الفرص بين البلدين

تونس ومصر تعمّقان شراكتهما الاستثمارية: اجتماع رفيع لترسيخ التعاون وتوسيع الفرص بين البلدين

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر أشغال الاجتماع الرابع للجنة الفنية التونسية–المصرية المخصّصة لتعزيز التعاون الاستثماري، وذلك على مدى ثلاثة أيام، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في ماي 2022 بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وترأس الجلسات كلٌّ من ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة عن الجانب المصري، وجلال الطبيب، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن الجانب التونسي، وفق بلاغ صادر عن الوكالة التونسية.

تعاون يرتكز على روابط تاريخية ورؤية اقتصادية مشتركة

وأكد ياسر عباس أنّ هذا اللقاء يعكس متانة العلاقات التي تجمع تونس ومصر، ويجسّد قناعة الطرفين بأهمية تنسيق الجهود بين الهيئتين المسؤولتين عن جذب الاستثمارات في البلدين. وأضاف أنّ الهدف المشترك يتمثل في توفير مناخ استثماري أكثر جذبًا وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية عبر مشاريع نوعية.

إزالة العوائق وتبادل الخبرات

وشدّد الجانبان خلال الاجتماعات على:

  • العمل على معالجة الإشكاليات التي تعيق المستثمرين،

  • دعم تبادل الخبرات الفنية،

  • تنسيق الجهود لرفع تنافسية منظومتي الاستثمار،

  • تطوير آليات الترويج الاستثماري المشترك.

دعوة رجال الأعمال التونسيين للتوسع في السوق المصرية

وفي ختام الجلسات، دعا عباس المستثمرين التونسيين إلى تعزيز حضورهم في مصر واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة، مؤكداً استعداد الهيئة لتوفير جميع التسهيلات، خاصة مع توسّع الخدمات الرقمية وتحديث الإجراءات الإدارية.

المصدر: وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

375
الأخبار

قضية البنك الفرنسي التونسي : آخر تطورات محاكمة المستشار السابق بوزارة أملاك الدولة

358
الأخبار

تونس: كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الفارطة
345
أخر الأخبار

في البرلمان.. النائب منال بديدة تتّهم: “ما حصل في قانون المالية فوضى تستهدف رئيس الجمهورية” (فيديو)
323
الأخبار

تنزانيا : “السيدة الحديدية” تجد «الوصفة السحرية»… تعيّن ابنتها و ابنة أختها و صهرها
318
الأخبار

أمطار هامة في الشمال: الكاف في الصدارة بـ 48 مم تليها جندوبة وسليانة
317
الأخبار

تونس: إيقاف أحمد نجيب الشابي لتنفيذ حكم نهائي في قضية «التآمر على أمن الدولة»
316
أخر الأخبار

تواصل البحث عن ثلاثة بحارة مفقودين بعد انقلاب مركب صيد قبالة سواحل الصخيرة
300
أخر الأخبار

الفرجاني ساسي: “نعتذر من التونسيين” (فيديو)
294
الأخبار

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على الترخيص للفلاحين باستعمال الطائرات المسيرة
294
الأخبار

رئيس الوزراء السنغالي يتصدّر قائمة «سادة العالم» إلى جانب ترامب و بوتين و إيلون ماسك…

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى