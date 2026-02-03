تونس ومصر يتباحثان في دراسة إمكانية إحداث خط بحري بينهما

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خلال لقاء عُقد يوم الاثنين 2 فيفري بتونس مع سفير جمهورية مصر العربية، شدّد وزير النقل رشيد عامري على ضرورة التسريع في وضع برامج تنفيذية تهدف إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجال النقل بمختلف أنواعه، إضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية.

كما أكّد الطرفان، وفق ما جاء في منشور على الحساب الرسمي لوزارة النقل على شبكات التواصل الاجتماعي، أهمية تعزيز التنسيق من أجل تطوير الربط بين المطارات التونسية والمصرية، إلى جانب دراسة إمكانية فتح خط بحري بين البلدين، بما من شأنه تسهيل نقل البضائع وتنقّل المسافرين، خدمةً للمصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف المصدر ذاته أنّ “اللقاء خُصّص لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع النقل بجميع مكوّناته، والعمل على تجسيد برامج التعاون الثنائي ذات الصلة، بما يسهم في دعم العلاقات التاريخية والمميّزة التي تجمع بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية، وذلك انسجامًا مع الإرادة السياسية المعلنة لدى البلدين”.

