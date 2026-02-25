تونس و أمريكا تبحثان تطوير الشراكة في التراث و السينما

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

مثل موضوع تعزيز التعاون في مجال التراث، محور لقاء جمع اليوم الأربعاء وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بيل بزّي، وذلك بمقر الوزارة وبحضور عدد من إطارات الوزارة.

و تمّ خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية، التأكيد على أهمية دعم التعاون الثنائي في قطاع التراث الثقافي، من خلال تبادل الخبرات في صيانة المواقع الأثرية، والحفر والتنقيب، والتوثيق العلمي للتراث المادي واللامادي، إلى جانب تطوير برامج التكوين لفائدة الإطارات المختصة، بما يسهم في حماية المخزون الحضاري وتثمينه وفق المعايير الدولية.

كما تناولت المحادثات آفاق التعاون في مجال السينما والصناعات السمعية البصرية، عبر دعم الإنتاج المشترك، وتبادل الخبرات التقنية والفنية، وتنظيم ورشات تكوين لفائدة السينمائيين الشبان، إضافة إلى تشجيع مشاركة الأفلام التونسية في التظاهرات والمهرجانات السينمائية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيز حضور التجارب السينمائية الأمريكية في الفضاءات الثقافية التونسية.

و تطرّق الطرفان كذلك إلى سبل تطوير التعاون في مجال المهرجانات والتظاهرات الثقافية، من خلال دعم برمجة العروض الفنية المشتركة، وتشجيع حضور الفرق والفنانين من كلا البلدين ضمن المهرجانات الدولية والوطنية، بما يعزّز إشعاع هذه التظاهرات ويكرّس بعدها الدولي.

و بهذه المناسبة، أكدت الوزيرة أن تونس تولي أهمية كبرى لتطوير الشراكات الثقافية الدولية، معتبرة أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على تاريخ طويل من التعاون المتواصل والاحترام المتبادل، ومشددة على عمق الروابط الدبلوماسية التي تجمع البلدين.

كما أبرزت أن الثقافة تمثل أحد أهم روافد هذه العلاقات، لما تضطلع به من دور محوري في توطيد جسور التواصل وتعزيز التفاهم بين الشعوب، مؤكدة حرص الوزارة على مزيد تطوير الشراكات الثقافية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز إشعاع تونس على الصعيد الدولي.

و من جهته، عبّر سفير الولايات المتحدة الامريكية في تونس عن اعتزازه بمتانة وعمق العلاقات الدبلوماسية التي تجمع بلاده بالجمهورية التونسية، مؤكدا أن هذه العلاقات تقوم على شراكة تاريخية وتعاون مستمر في مختلف المجالات. كما أبرز أهمية البعد الثقافي في دعم هذه الروابط، باعتباره فضاءً للحوار والتبادل والتقارب بين الشعوب، مجددًا التزام بلاده بمواصلة دعم المبادرات الثقافية المشتركة وتعزيز آفاق التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة و يعزز قيم التفاهم و الصداقة بين البلدين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



