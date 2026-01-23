Français
تونس و إيران تبحثان دفع الشراكة في المجال الفلاحي

استقبل السيّد عزّ الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، صباح اليوم الجمعة 23 جانفي 2026، السيّد مير مسعود حسينيان، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتونس.

و كان اللّقاء مناسبة للتّأكيد على المستوى المتميّز الذّي بلغته علاقات التّعاون القائمة بين البلدين، وما يحدوهما من إرادة مشتركة لمزيد تطويرها وتعزيزها، خاصّة في مجالات التّبادل التّجاري المتّصلة بقطاع الفلاحة، بما من شأنه توطيد روابط الأخوّة والارتقاء بها إلى مستوى تطلّعات شعبي البلدين الشقيقين.

كما شدّد الجانبان على أهميّة فتح آفاق جديدة للتّعاون من خلال تكثيف المشاركات المتبادلة في المعارض والملتقيات المختصّة، وتبادل التّجارب والخبرات الفنيّة والعلميّة، خاصّة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية.

و في هذا الإطار، تمّ التأكيد على دفع التّعاون الثّنائي وتفعيل البرامج والمشاريع المشتركة في القطاع الفلاحي، بما يحقّق الأهداف المأمولة ويعود بالنفع على البلدين.

