تونس و منظمة الصحّة العالمية تبحثان تعزيز التعاون و دعم التغطية الصحية الشاملة

استقبل وزير الصحّة، مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة ، الممثّل بالنيابة لمنظمة الصحّة العالمية في تونس،أحمد زويتن.

و أكّد الجانبان وفق بلاغ صادر عن الوزارة ، التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز الشراكة الفنية لتحقيق التّنميّة الصحيّة وخاصة منها التغطية الشاملة و ضمان العدالة الصحيّة والمضيّ قدما في عمليّة الإصلاح.

و أبرز وزير الصحة بالمناسبة، متانة علاقات التعاون التاريخية والمثمرة التي تجمع تونس بمنظمة الصحّة العالمية.

و استعرض الطرفان ، أهمّ الإنجازات وخاصة منها تعزيز الرعاية الصحية الأولية، و دعم برامج الوقاية و مكافحة الأمراض السارية و غير السارية و تعزيز نظم الترصد الوبائي و الاستجابة للطوارئ الصحية، إضافة إلى دعم الحوكمة و تطوير السياسات العمومية للمعطيات العلمية.

