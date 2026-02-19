تونس: 14 سنة سجنا لشاب في قضية ترويج مخدرات وتبييض أموال و5 سنوات لوالده

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 14 سنة في حق شاب، وبـ5 سنوات سجنا في حق والده، وذلك من أجل تهم تعلقت بترويج المخدرات وتبييض الأموال.

وكشفت الأبحاث أن الشاب كان ينشط في مجال الاتجار بالمخدرات بجهة دوار هيشر، قبل أن يعمد إلى استغلال العائدات المتأتية من نشاطه غير القانوني في شراء عقارات بولاية منوبة، في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على الأموال المتحصّل عليها.

وبعد استكمال الأبحاث وسماع الأطراف، أقرت هيئة الدائرة الجنائية إدانة المتهمين والحكم عليهما بالسجن، إلى جانب مصادرة العقارات التي تم اقتناؤها من عائدات الاتجار بالمخدرات، وفق ما أكده مصدر قضائي.

وتندرج هذه القضية في إطار مجهودات القضاء التونسي لمكافحة ترويج المخدرات والتصدي لجرائم تبييض الأموال، عبر تتبع الشبكات المتورطة وحجز العائدات غير المشروعة.

