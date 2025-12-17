تونس: 15 سنة على إنطلاق شرارة الثورة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تُحيي تونس اليوم، الأربعاء 17 ديسمبر 2025، الذكرى الخامسة عشرة لاندلاع الثورة التونسية التي أنهت حكم زين العابدين بن علي.

ففي مثل هذا اليوم من سنة 2010، انطلقت الشرارة الأولى للثورة من ولاية سيدي بوزيد عقب اضرام محمد البوعزيزي النار في جسده، لتشتعل موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية سرعان ما امتدت، خلال أسابيع قليلة، إلى مختلف جهات البلاد.

وقد توّج هذا الحراك الشعبي بإسقاط نظام بن علي يوم 14 جانفي 2011، بعد 23 عامًا من الحكم.

