Français
Anglais
العربية
الأخبار

تونس: 1500 مريض في قائمة انتظار زرع الكلى وتحذيرات من انتشار المرض الكلوي المزمن

أكدت وزارة الصحة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للكلى، أن أمراض الكلى باتت تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الصحة العمومية، نظراً لأنها غالباً ما تتطور في مراحلها الأولى دون ظهور أعراض واضحة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن إصدار الكتاب الأبيض حول المرض الكلوي المزمن في تونس يمثل خطوة مهمة نحو فهم أفضل لهذا المرض، كما سيساهم في دعم جهود الوقاية والكشف المبكر وتحسين التكفل بالمرضى.

كما توجهت وزارة الصحة بتحية تقدير إلى أطباء أمراض الكلى وكافة الإطارات الصحية والعلمية التي تعمل بشكل يومي من أجل حماية صحة المواطنين وتعزيز خدمات الرعاية الصحية في البلاد.

وشددت الوزارة على أن الوقاية تبقى العامل الأساسي في الحد من انتشار أمراض الكلى، داعية إلى مراقبة الأمراض المزمنة مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى اعتماد نمط حياة صحي يقوم على التغذية المتوازنة والنشاط البدني.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

288
أخر الأخبار

نقص كبير على مستوى اللحوم الحمراء… منور الصغير يقدّم استراتيجية اتحاد الفلاحة لإعادة بناء القطيع الوطني [فيديو]

272
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم – المنتخب : نعيم السليتي يعتزل اللعب الدولي
256
الأخبار

عمادة المهندسين تقترح إصلاحا شاملا لقطاع زيت الزيتون: تشغيل، تعليب وتثمين
255
الأخبار

تضرّر ما لا يقل عن 17 موقعاً أمريكياً في الشرق الأوسط خلال الحرب على إيران
250
تونس

كيف سيكون طقس اليوم الخميس؟
238
الأخبار

محمد علي النفطي: تونس جاهزة لكافة السيناريوهات في حال مزيد تطوّر الاوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط
221
الأخبار

إنطلاق أولى رحلات الحافلات الدولية المباشرة بين تونس والجزائر
218
الأخبار

ضباب محليا كثيف الليلة وصباح غد الجمعة يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية
216
أخر الأخبار

بداية من الثانية ظهرا: صرف حوالات أصحاب البطاقة الاجتماعية عبر الـDAB
214
أخر الأخبار

مشاكل الخصوبة لدى الرجال.. طبيب يكشف أبرز الأسباب والعوامل الخفية [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى