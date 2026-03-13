تونس: 1500 مريض في قائمة انتظار زرع الكلى وتحذيرات من انتشار المرض الكلوي المزمن

أكدت وزارة الصحة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للكلى، أن أمراض الكلى باتت تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الصحة العمومية، نظراً لأنها غالباً ما تتطور في مراحلها الأولى دون ظهور أعراض واضحة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن إصدار الكتاب الأبيض حول المرض الكلوي المزمن في تونس يمثل خطوة مهمة نحو فهم أفضل لهذا المرض، كما سيساهم في دعم جهود الوقاية والكشف المبكر وتحسين التكفل بالمرضى.

كما توجهت وزارة الصحة بتحية تقدير إلى أطباء أمراض الكلى وكافة الإطارات الصحية والعلمية التي تعمل بشكل يومي من أجل حماية صحة المواطنين وتعزيز خدمات الرعاية الصحية في البلاد.

وشددت الوزارة على أن الوقاية تبقى العامل الأساسي في الحد من انتشار أمراض الكلى، داعية إلى مراقبة الأمراض المزمنة مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى اعتماد نمط حياة صحي يقوم على التغذية المتوازنة والنشاط البدني.

