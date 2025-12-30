Français
تونس – 2025: أربع إقالات بقرارات رئاسية (تقرير)

تفصلنا أيام قليلة على نهاية سنة 2025..

وفي اطار العمل الصحفي التجميعي سنسعى عبر هذا التقرير الى حصر أهم الإقالات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال سنة 2025.

إقالة والي بن عروس

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 12 ماي 2025 إعفاء وسام المرايدي من مهامه على رأس ولاية بن عروس وتكليف عبد الحميد بوقديدة خلفا له.

وجاء هذا القرار، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، على إثر زيارة غير مُعلنة أداها رئيس الدولة مساء الأحد إلى عدد من مناطق ولاية بن عروس واطلاعه على العديد من الإخلالات بها.

إقالة والي جندوبة

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 26 ماي 2025 إعفاء والي جندوبة هشام الحسومي وتعيين الطيب الدريدي خلفا له.

إقالة وزيرة المالية 

أقال الرئيس قيس سعيد يوم 6 فيفري 2025 وزيرة المالية سهام البوغديري، وعيّن مشكاة سلامة الخالدي خلفا لها.

إقالة رئيس الحكومة

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 21 مارس 2025 إعفاء رئيس الحكومة كمال المدوري من مهامه وتعيين وزيرة التجهيز السابقة سارة الزعفراني الزنزري خلفا له.

 

