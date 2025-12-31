تونس 2026 : آفاق اقتصادية واعدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يرتكز نموذج التنمية الوطني للعام القادم، بشكل مهم، على التقديرات المتعلقة بقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 5.7%، مستفيداً من جودة المنتجات ومكانتها في السوق، لا سيما زيت الزيتون والتمور والقوارص، مع السعي في الوقت نفسه إلى التموقع في أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا.

وتتوقع سلط الاشراف، وفق وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2026، على نحو عام نمو صادرات السلع والخدمات بنسبة 4.6% بالأسعار الجارية خلال العام 2026، مقارنة مع 3.8% في عام 2025، مدعومة بانتعاش ملموس في الطلب الخارجي. ورجحت الوثيقة أن يقود قطاع الفسفاط ومشتقاته النمو بنسبة 19%، بفضل انتعاش الإنتاج المحلي وتزايد الطلب العالمي على الأسمدة الكيميائية.

في المقابل، من المرتقب، أن ترتفع واردات السلع والخدمات بنسبة 4.5% في عام 2026. ويعكس هذا النمو حاجة الاقتصاد الوطني إلى تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية، إذ يُتوقع أن تنمو واردات مواد التجهيز بنسبة 4.3%.، حسب البيانات الرسمية. كما يُتوقع أن ترتفع واردات الطاقة بنسبة 1.9% استجابة لزيادة الاستهلاك المحلي، مما يستلزم سياسات حكيمة للحفاظ على التوازن المالي.

ولا تزال الخدمات وتحويلات الحساب الجاري تؤدي دوراً محورياً باعتبارها أهم مصادر العملات الأجنبية ذلك انه من المرجح أن تستمر عائدات السياحة في مسارها التصاعدي بنسبة نمو تبلغ 5.2%، إلى جانب الأداء القوي لتحويلات التونسيين في الخارج، التي يُتوقع أن تنمو بأكثر من 6.4%. وتُسهم هذه التدفقات بشكل مباشر في الحفاظ على مستوى مريح من احتياطيات النقد الأجنبي وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يُتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ويُمثل هذا الرقم تحدياً لتأمين تمويل خارجي بشروط مناسبة، لا سيما في ظل زيادة التزامات سداد الديون الخارجية المتوقعة في ذلك العام.

هذا ويُعدّ الحفاظ على استقرار التوازنات المالية الخارجية وميزان المدفوعات ركيزة أساسية في خطط التنمية لعام 2026، وفي ظلّ بيئة دولية متقلبة وغير مستقرة، لا سيما فيما يتعلق بتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، تُولي الحكومة أولوية قصوى لاستقرار الموجودات من العملات الأجنبية والسيطرة على عجز الحساب الجاري لضمان الاستدامة الاقتصادية.

