الأخبار

تونس 2027: مسابقة وطنية لاختيار الشعار والهوية البصرية لتظاهرة عاصمة السياحة العربية

في إطار الاستعدادات لتنظيم تظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027، تتجه وزارة السياحة نحو إطلاق مسابقة وطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية الرسمية الخاصة بالحدث، في خطوة تهدف إلى إضفاء بعد إبداعي وتسويقي يعكس مكانة تونس السياحية إقليميًا ودوليًا.

وقد انعقدت اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026 جلسة عمل بمقر الوزارة، تحت إشراف سفيان تقية، وزير السياحة، بحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من إطارات الوزارة، إلى جانب مديرة المعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية بسيدي الظريف، والمدير العام لـوكالة التكوين في مهن السياحة، والمديرة العامة لـالديوان الوطني للصناعات التقليدية، فضلًا عن إطارات الديوان الوطني التونسي للسياحة.

وتم خلال الجلسة التداول في سبل تنظيم مسابقة وطنية مفتوحة تُعنى بتصميم الشعار والهوية البصرية ومختلف المحامل التسويقية للتظاهرة، بما يعكس قيمة الحدث وأبعاده التعريفية والثقافية والسياحية، ويُبرز خصوصية الوجهة التونسية وتنوع منتوجها السياحي.

تعليقات

