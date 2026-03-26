تونس 2035: توجه نحو الريادة التكنولوجية وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي

أكدت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أن رؤية تونس في أفق سنة 2035 تقوم على تطوير التميز التكنولوجي وتعزيز اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية، بما يدعم تنافسية المؤسسات التونسية.

وفي هذا السياق، أبرزت رئيسة ديوان وزيرة الصناعة عفاف شاشي الطياري، خلال افتتاح ندوة أورومتوسطية مخصصة لسياسات التجمعات العنقودية، أن هذه التوجهات تستند إلى تثمين الكفاءات الوطنية وتعزيز السيادة الصناعية، إلى جانب توسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي.

كما شددت على أهمية تبادل الخبرات مع الشركاء، بهدف بناء منظومة صناعية أكثر ابتكارًا وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بالانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

