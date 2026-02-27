تونس: 24 سنة سجنا لرئيس غرفة أصحاب المخابز بتهم الاحتكار والمضاربة والإثراء غير المشروع

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بالسجن مدة 24 سنة في حق رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بو عنان.

وجاء الحكم على خلفية توجيه تهم تتعلق بـ”الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة” إضافة إلى “الإثراء غير المشروع”، وذلك في إطار قضية تعهدت بها الجهات القضائية المختصة بالنظر في جرائم الفساد المالي.

كما قضت الدائرة ذاتها بالسجن مدة 13 سنة في حق متهمين آخرين شملهم ملف القضية.

وتندرج هذه الأحكام ضمن مسار قضائي يهدف إلى التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة التي تمس بالمواد الأساسية المدعمة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وما يرافقها من حرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان انتظام التزود بالمواد الغذائية.

