تونس: 34 سنة سجنا وخطية تتجاوز مليون دينار لمهرب بحوزته 7 كلغ من الكوكايين والهيروين

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن لمدة 34 سنة مع النفاذ العاجل وخطايا مالية فاقت مليون دينار في حق شخص متهم بتهريب المخدرات، وذلك بعد ضبطه متلبسًا بمحاولة إدخال كميات هامة من الكوكايين والهيروين إلى تونس قادمًا من إحدى الدول الأوروبية.

ووفق ما أفاد به مصدر قضائي، فقد أثارت السيارة التي كان يقودها المتهم شكوك أعوان الديوانة أثناء إخضاعها إلى جهاز السكانير، حيث تم رصد أجسام غريبة داخل أبوابها. وبمزيد تفتيش دقيق، تم العثور على 6 كلغ من مخدر الكوكايين و1 كلغ من مخدر الهيروين، كانت قد جُزئت وأُخفيت بإحكام داخل تجاويف أبواب السيارة في محاولة للتمويه والإفلات من المراقبة.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الديوانة والأجهزة الأمنية لمكافحة تهريب المخدرات والتصدي لمحاولات إدخال المخدرات الصلبة إلى التراب التونسي، خاصة تلك القادمة من الخارج عبر مسالك منظمة.

وتعكس العقوبة الصادرة تشدد القضاء التونسي في التعاطي مع جرائم الاتجار الدولي بالمخدرات، لما تمثله من خطر على الأمن العام والصحة العمومية، ولارتباطها بشبكات إجرامية عابرة للحدود.

