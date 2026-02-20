Français
Anglais
العربية
مجتمع

تونس: 34 سنة سجنا وخطية تتجاوز مليون دينار لمهرب بحوزته 7 كلغ من الكوكايين والهيروين

تونس: 34 سنة سجنا وخطية تتجاوز مليون دينار لمهرب بحوزته 7 كلغ من الكوكايين والهيروين

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن لمدة 34 سنة مع النفاذ العاجل وخطايا مالية فاقت مليون دينار في حق شخص متهم بتهريب المخدرات، وذلك بعد ضبطه متلبسًا بمحاولة إدخال كميات هامة من الكوكايين والهيروين إلى تونس قادمًا من إحدى الدول الأوروبية.

ووفق ما أفاد به مصدر قضائي، فقد أثارت السيارة التي كان يقودها المتهم شكوك أعوان الديوانة أثناء إخضاعها إلى جهاز السكانير، حيث تم رصد أجسام غريبة داخل أبوابها. وبمزيد تفتيش دقيق، تم العثور على 6 كلغ من مخدر الكوكايين و1 كلغ من مخدر الهيروين، كانت قد جُزئت وأُخفيت بإحكام داخل تجاويف أبواب السيارة في محاولة للتمويه والإفلات من المراقبة.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الديوانة والأجهزة الأمنية لمكافحة تهريب المخدرات والتصدي لمحاولات إدخال المخدرات الصلبة إلى التراب التونسي، خاصة تلك القادمة من الخارج عبر مسالك منظمة.

وتعكس العقوبة الصادرة تشدد القضاء التونسي في التعاطي مع جرائم الاتجار الدولي بالمخدرات، لما تمثله من خطر على الأمن العام والصحة العمومية، ولارتباطها بشبكات إجرامية عابرة للحدود.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

523
الأخبار

رسمي: إمساكية رمضان 2026 لمدينة تونس وما جاورها

323
الأخبار

تونس – الجزائر: عبد المجيد تبون يهنئ قيس سعيّد بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم
303
أخر الأخبار

وزير التجارة : تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بأغلب الجهات في رمضان [فيديو]
298
اقتصاد وأعمال

187 رخصة جديدة لمشاريع الطاقة الشمسية: دفعة قوية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز للسيادة الطاقية
297
الأخبار

يويفا يصدر بلاغا رسميا بخصوص واقعة العنصرية ضد فينيسيوس
250
أخر الأخبار

مجلس الجهات والأقاليم يفتتح جلسة عامة بمشاركة وزير التجارة (فيديو)
244
اقتصاد وأعمال

تقرير -تونس تعزز موقعها في صدارة المشهد السياحي الإفريقي
236
الأخبار

وزارة الفلاحة تعلن عن إحداث 16 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بعدد من ولايات الجمهورية
229
أخر الأخبار

باجة: إحداث نقطة بيع لمنتوجات المرأة في الوسط الريفي بمناسبة شهر رمضان
227
الأخبار

نجم المنتخب الوطني يتعرّض لحادث مرور

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى