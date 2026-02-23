تونس: 40 سنة سجنا لزعيمة شبكة دولية لتهريب الكوكايين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 40 سنة مع خطية مالية قدرها 300 ألف دينار في حق زعيمة شبكة دولية مختصة في تهريب مخدر الكوكايين من إحدى الدول الإفريقية إلى تونس، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وفق ما أكده مصدر قضائي.

كما أصدرت المحكمة أحكاما تراوحت بين 20 و30 سنة سجنا في حق مساعديها، وهم شاب وثلاث فتيات، مع تغريم كل واحد منهم بخطية مالية قدرها 300 ألف دينار.

وبحسب ملف القضية، اعتمدت المتهمات أسلوبا غير مألوف في تهريب المخدرات، حيث كن يقمن بإخفاء كميات الكوكايين داخل ملابسهن الداخلية بهدف التمويه وتفادي التفطن إليهن أثناء عمليات المراقبة.

وتندرج هذه الأحكام في إطار تشديد القضاء التونسي على مكافحة شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات والتصدي لجرائم تهريب الكوكايين التي تستهدف التراب التونسي.

