Français
Anglais
العربية
تونس

تونس: 80٪ من روّاد الأعمال موّلوا مشاريعهم بمواردهم الذاتية أو بدعم عائلي (استطلاع)

من بين أبرز العراقيل التي تعترض إحداث المؤسسات في تونس يبرز ضعف النفاذ إلى التمويل، وهو عامل يقلّص بشكل كبير حظوظ نجاح أصحاب المشاريع. ويصبح هذا العائق أكثر حدّة في مرحلة الانخراط الفعلي في الأنشطة المؤدية إلى بعث مؤسسة، حيث يتحول التمويل إلى عنصر ضاغط وحاسم.

ويأتي هذا المعطى ضمن نتائج استطلاع حول ملامح ريادة الأعمال في تونس، يهدف إلى فهم أفضل للعوائق التي تؤثر في ريادة الأعمال وفي تطوّر المؤسسات الصغرى والصغرى جدًا والمتوسطة .

وتنسجم هذه النتيجة مع واقع مفاده أنّه من بين روّاد الأعمال — الذين يمثلون 25٪ من السكان النشطين — لجأ قرابة 80٪ منهم إلى تمويل مشاريعهم اعتمادًا على مواردهم الذاتية أو على دعم العائلة.

وقد شمل هذا الاستطلاع، الممثّل للسكان النشطين وغير النشطين على المستويين الوطني والجهوي، الفترة الممتدة من فيفري إلى أفريل 2024، وغطّى أكثر من 3 آلاف أسرة ونحو 9 آلاف فرد.

ويُقدَّر عدد روّاد الأعمال الذين يشغّلون أقل من عشرة عمّال بنحو 859 ألف شخص، يتوزعون بين روّاد أعمال بدافع الفرصة بنسبة 63,1٪ وروّاد أعمال بدافع الضرورة بنسبة 36,9٪. فالفئة الأولى تضم أفرادًا يمتلكون نزعة ريادية واختاروا بإرادتهم إنشاء مؤسساتهم الخاصة، في حين اتجهت الفئة الثانية إلى ريادة الأعمال بسبب محدودية فرص العمل المأجر، ولا سيما في القطاع المنظّم.

وتُظهر نتائج الاستطلاع أنّ 18٪ فقط من روّاد الأعمال موّلوا مشاريعهم الاستثمارية عبر مؤسسة مالية. في المقابل، صرّح 65,8٪ من روّاد الأعمال و70,2٪ من روّاد الأعمال المحتملين بعدم تمكّنهم من النفاذ إلى أي تمويل.

كما تشير النتائج إلى أنّ تونس تسجّل نسبة نشاط ريادي في حدود 18٪ ضمن السكان البالغين 18 سنة فما فوق، تتوزع بين 10,4٪ من روّاد الأعمال و7,6٪ من روّاد الأعمال المحتملين. وتُعدّ هذه المستويات قريبة من تلك المسجّلة في بلدان أخرى بشمال إفريقيا، لكنها تبقى دون المعدلات المحققة في عدد من بلدان الدخل المتوسط في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

وقد نُشر هذا الاستطلاع حول ملامح ريادة الأعمال في تونس في ديسمبر 2025، وأطلقته الحكومة التونسية بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، عبر منصته EInA. كما حظي بدعم مالي من سفارة المملكة المتحدة، وبمساندة فنية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD).

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

698
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

384
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
371
أخر الأخبار

ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال و لماذا ندّدت عديد الدّول بهذا التّوجه..؟ فريد العليبي يكشف التفاصيل [فيديو]
349
الأخبار

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”
346
الأخبار

الشاب خالد يتمنى فوز تونس في مبارته القادمة [فيديو]
324
اقتصاد وأعمال

3.768 دينار معدل الأجر الشهري في المؤسسات العمومية في تونس
299
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة F: إقصاء الغابون وفوز موزمبيق يعيد خلط الأوراق
288
الأخبار

سامي الطرابلسي : مباراة تنزانيا تكتسي أهمية كبيرة (فيديو)
281
الأخبار

رسمي : ثنائي يغادر النجم الساحلي
276
الأخبار

سامي الطرابلسي يُعلّق بخصوص الإنتقادات التي طالته إثر مباراة نيجيريا (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى