تير شتيغن يغادر تربّص برشلونة في السعودية بسبب الإصابة

أعلن نادي برشلونة الإسباني مغادرة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن تربّص الفريق المقام في المملكة العربية السعودية، قبل مواجهة أتلتيك بلباو في بطولة كأس السوبر الإسباني.

و يخوض برشلونة منافسات كأس السوبر الإسباني هذا الموسم في السعودية، حيث يستعد لملاقاة أتلتيك بلباو مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

و كشف النادي الكتالوني، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن تير شتيغن غادر تربّص الفريق متجهًا إلى مدينة برشلونة، من أجل الخضوع لفحوصات طبية بعد تعرضه لإصابة بدنية.

و أوضح برشلونة في بيانه أن حارس مرمى الفريق الرديف، دييغو كوتشن، سينضم إلى بعثة الفريق غدًا الأربعاء لتعويض غياب الحارس الألماني.

تير شتيغن اضطر لمغادرة الحصة التدريبية لبرشلونة قبل نحو 25 دقيقة من نهايتها، بسبب شعوره بآلام بدنية، ليُحسم غيابه رسميًا عن المشاركة في منافسات كأس السوبر الإسباني.

