Français
Anglais
العربية
الأخبار

تير شتيغن يغادر تربّص برشلونة في السعودية بسبب الإصابة

تير شتيغن يغادر تربّص برشلونة في السعودية بسبب الإصابة

أعلن نادي برشلونة الإسباني مغادرة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن تربّص الفريق المقام في المملكة العربية السعودية، قبل مواجهة أتلتيك بلباو في بطولة كأس السوبر الإسباني.

و يخوض برشلونة منافسات كأس السوبر الإسباني هذا الموسم في السعودية، حيث يستعد لملاقاة أتلتيك بلباو مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

و كشف النادي الكتالوني، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن تير شتيغن غادر تربّص الفريق متجهًا إلى مدينة برشلونة، من أجل الخضوع لفحوصات طبية بعد تعرضه لإصابة بدنية.

و أوضح برشلونة في بيانه أن حارس مرمى الفريق الرديف، دييغو كوتشن، سينضم إلى بعثة الفريق غدًا الأربعاء لتعويض غياب الحارس الألماني.

تير شتيغن اضطر لمغادرة الحصة التدريبية لبرشلونة قبل نحو 25 دقيقة من نهايتها، بسبب شعوره بآلام بدنية، ليُحسم غيابه رسميًا عن المشاركة في منافسات كأس السوبر الإسباني.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

493
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار

443
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!
440
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
383
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
366
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
349
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
280
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
274
الأخبار

المملكة المتحدة تتحدى ترامب : ولادة سفارة فلسطين بـ«وضع دبلوماسي كامل»
270
الأخبار

التصنيف العالمي للفيفا (مباشر): بعد كأس أمم إفريقيا، تونس تتراجع إلى المركز 47 والمغرب عاشراً عالمياً
270
أخر الأخبار

باجة: الحوادث تحصد الأرواح..23 قتيلاً و252 جريحاً خلال 2025 [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى