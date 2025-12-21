ثروة إيلون ماسك تقفز إلى 749 مليار دولار بعد حكم قضائي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ارتفعت ثروة إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إلى 749 مليار دولار ليكون أول شخص في العالم تصل ثروته إلى هذا المستوى في العالم، حسبما أظهر مؤشر فوربس للمليارديرات أمس السبت.

جاءت القفزة بعد أن أعادت له المحكمة العليا في ديلاوير خيارات أسهم تسلا التي تبلغ قيمتها 139 مليار دولار والتي كانت ألغيت العام الماضي.

و أعادت المحكمة أول أمس الجمعة العمل بحزمة راتب ماسك لعام 2018 التي بلغت 56 مليار دولار، و ذلك بعد عامين من إلغاء محكمة أدنى درجة للحزمة ووصفها بأنها “غير منطقية”.

و قالت المحكمة العليا إن حكما صدر في عام 2024 بإلغاء حزمة الراتب كان غير سليم و غير عادل بحق ماسك.

و أصبح ماسك قبل أيام أول شخص في العالم تتجاوز ثروته الصافية 600 مليار دولار، وذلك عقب تقارير أشارت إلى احتمال طرح شركته الناشئة في مجال الطيران والفضاء “سابيس إكس” للاكتتاب العام.

