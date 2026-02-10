ثروة منجمية بـ29,5 ألف مليار دولار… إفريقيا مطالَبة بتحويل كنوزها الطبيعية إلى محرّك للتنمية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف تقرير جديد صادر عن Africa Finance Corporation أن القارة الإفريقية تزخر بثروة منجمية تُقدَّر بنحو 29,5 ألف مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 20% من الثروة المنجمية العالمية، لكنها لا تزال تستفيد من جزء محدود فقط من القيمة الاقتصادية الكامنة في هذه الموارد.

وأوضح التقرير، الذي نُشر في 9 فيفري 2026، أن إفريقيا مطالَبة بإعادة توجيه هذه الثروة نحو الصناعة والبنية التحتية وتحفيز الطلب الداخلي، بدل الاقتصار على تصدير المواد الخام، بما يسمح بتحويل الإمكانات الطبيعية إلى رافعة حقيقية للتنمية المستدامة.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن نحو 8,6 آلاف مليار دولار من هذه الثروة المنجمية لا تزال غير مستغلة أو ضعيفة التطوير، في ظل قارة توصف بأنها ناقصة الاستكشاف. ويُعزى ذلك أساسًا إلى تشتت البيانات الجيولوجية، وعدم تكافؤ تغطية الخرائط الجيولوجية، وضعف مستوى الشفافية، وهي عوامل تزيد من تصوّر المخاطر لدى المستثمرين وتحدّ من تدفق رؤوس الأموال.

