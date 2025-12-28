ثقافة : بداية من 7 جانفي، فيلم “فلسطين 36” في القاعات التونسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بداية من يوم الأربعاء 7 جانفي 2026، سيكون جمهور الفن السابع على موعد مع فيلم “فلسطين 36” للمخرجة آن ماري جاسر والذي سيُعرض في عدد من القاعات التونسية ضمن سلسلة الأفلام المُبرمجة خلال التظاهرة السينمائية الجديدة “سينيماد” التي تقدم لعشاق الفن السابع أحدث الأفلام العالمية، التي عرضت في أهم المهرجانات الدولية.

هذا الفيلم الذي سيمثل فلسطين في جوائز الأوسكار لسنة 2026، يقترح قراءة لأحداث الثورة الفلسطينية الكبرى سنة 1936 ضد “الانتداب البريطاني” والوجود الصهيوني في فلسطين، مستندا إلى رؤية إخراجية توازن بين الحس الجمالي والوعي التاريخي دون الوقوع في المباشراتية أو الخطاب التقريري، ويضم نخبة من الممثلين العرب والعالميين من بينهم النجم التونسي ظافر العابدين و”غيرمي آيرونز” وهيام عباس وكامل الباشا وصالح بكري وياسمين المصري وجلال الطويل.

وقد تم عرض فيلم “فلسطين 36” في افتتاح أيام قرطاج السينمائية في دورتها السادسة والثلاثين ولقي إعجاب الجمهور التونسي، كما كان حاضرا ضمن برنامج أيام قرطاج السينمائية في السجون في دورتها 11، حيث اختتم فعاليات هذه الأيام التي تقام في إطار أيام قرطاج السينمائية.

وستُقام عروض “فلسطين 36” في عدد من القاعات في العاصمة وفي الجهات من بينها، قاعة “سيني 350” بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي وقاعات سينما بالمركبات التجارية الكبرى بتونس وسوسة، وفضاء الفن والثقافة في مدينة الحمامات وفضاء جيلان بنابل، وفي قاعة سينما مدنين وسينما دار القيروان.

