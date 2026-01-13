Français
ثلاثي جديد يعزز صفوف الشبيبة القيروانية

أعلنت شبيبة القيروان عن تعاقدها مع 3 لاعبين جدد في فترة الإنتقالات الشتوية و هم المهاجم  الدولي النيجيري لأقل من 23 سنة إيفياني أوغبا لمدة موسمين و سبق له اللعب في صفوف فرق اينوغو رانجرز وكوارا يونايتد و بايلسا يونايتد النيجيرية.

كما عزّزت شبيبة القيروان صفوفها أيضا بالظهير الأيسر سيف الدين صابر لمدة موسم الذي لعب في الموسم الماضي لفائدة الاتحاد المنستيري و متوسط الميدان الهجومي الدولي من جمهورية إفريقيا الوسطى مونغيد جيسلان رمضان مواليد 2004 والذي أمضى عقدا مدته موسميْن.

