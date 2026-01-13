ثلاثي جديد يعزز صفوف الشبيبة القيروانية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت شبيبة القيروان عن تعاقدها مع 3 لاعبين جدد في فترة الإنتقالات الشتوية و هم المهاجم الدولي النيجيري لأقل من 23 سنة إيفياني أوغبا لمدة موسمين و سبق له اللعب في صفوف فرق اينوغو رانجرز وكوارا يونايتد و بايلسا يونايتد النيجيرية.

كما عزّزت شبيبة القيروان صفوفها أيضا بالظهير الأيسر سيف الدين صابر لمدة موسم الذي لعب في الموسم الماضي لفائدة الاتحاد المنستيري و متوسط الميدان الهجومي الدولي من جمهورية إفريقيا الوسطى مونغيد جيسلان رمضان مواليد 2004 والذي أمضى عقدا مدته موسميْن.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



