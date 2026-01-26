ثلاثي يُعزّز صفوف الترجي الجرجيسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الترجي الجرجيسي عن تعزيز الرصيد البشري لفريق الأكابر لكرة القدم بالتعاقد مع كل من اللاعب النيجيري يعقوب صديق أبوبكر و اللاعب الغيني ألسيني توري و ذلك لمدة ثلاثة مواسم.

و يشغل النيجيري يعقوب صديق أبوبكر خطة متوسط ميدان في حين يشغل الغيني ألسيني توري خطة متوسط ميدان دفاعي.

كما أورد الترجي الجرجيسي في بلاغ على صفحته الرسمية على استعادة خدمات لاعبه ريان الصغير مقابل اعارة اللاعبين زيدان العبيدي لفريق بعث بوحجلة و لؤي دحنوس لفريق التقدم الرياضي بساقية الداير.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



