ثلاث دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر 2026

أعلنت كل من أفغانستان والنيجر ومالي يوم الخميس 19 مارس أول أيام عيد الفطر 2026. وتراقب عديد الدول الهلال لتحديد تاريخ عيد الفطر غدًا الخميس، والتي سيُحتفل به إما يوم الجمعة أو السبت، هي:
إندونيسيا، ماليزيا، بروناي، الهند، بنغلاديش، باكستان، إيران، عمان، الأردن، سوريا، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، جزر القمر، بوركينا فاسو، موزمبيق، غويانا، ألبانيا، أذربيجان، كازاخستان، قيرغيزستان، أوزبكستان، طاجيكستان، تركمانستان.
