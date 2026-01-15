Français
الأخبار

ثلاث هزّات أرضية خلال يوم واحد: نشاط زلزالي متفرق بولايات سيدي بوزيد والقصرين وسليانة

سجّلت محطات الرصد الزلزالي التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، يوم 13 جانفي 2025 على الساعة 18:03، هزّة أرضية جديدة بلغت قوتها 4 درجات على سلم ريشتر، بمدينة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، وسط البلاد.

كما رصدت محطات المراقبة الزلزالية، في اليوم نفسه الموافق لـ13 جانفي، هزّة أرضية بقوة 2,9 درجات على سلم ريشتر، بمنطقة ماجل بالعباس من ولاية القصرين.

وسُجّلت الهزّة الثالثة، التي بلغت قوتها 3,7 درجات، يوم 13 جانفي 2026، بمنطقة بوعرادة من ولاية سليانة.

تعليقات

