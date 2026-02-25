Français
الأخبار

ثلثا وفيات الأمهات عالميًا في دول النزاعات… 160 ألف وفاة في عام واحد

كشفت منظمة الصحة العالمية أن ما يقارب ثلثي وفيات الأمهات في العالم تسجَّل في دول تعاني من نزاعات مسلحة أو أوضاع هشة. وأوضحت المنظمة أن غالبية هذه الوفيات لا تعود إلى غياب الحلول الطبية، بل إلى ضعف البنية التحتية للأنظمة الصحية، في ظل الحروب والأزمات وعدم الاستقرار.

وبيّنت المعطيات أن المرأة التي تعيش في بلد متأثر بالنزاع تكون أكثر عرضة للوفاة بسبب مضاعفات الحمل أو الولادة بنحو خمس مرات مقارنة بنظيرتها في بلد مستقر.

وفي سنة 2023 وحدها، قُدّر عدد النساء اللواتي توفين لأسباب أمومية يمكن تفاديها بنحو 160 ألف امرأة في سياقات هشة ومتأثرة بالنزاعات، وهو ما يمثل نحو 6 من كل 10 وفيات أمومية عالميًا، رغم أن هذه الدول لا تسجل سوى حوالي عُشر الولادات الحية في العالم.

