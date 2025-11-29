Français
الأخبار

ثنائي ريال مدريد يتصدّر قائمة أعلى الرواتب في الدوري الإسباني 2025–2026

نشرت صحيفة إس الإسبانية أحدث تقرير لها عن أعلى رواتب لاعبي الدوري الإسباني 2025–2026، حيث تصدّر نجوم ريال مدريد وغريمه برشلونة القائمة، مع استمرار هيمنة الناديين على أعلى الأجور في المسابقة.

و يتصدر الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد قائمة الأعلى راتباً، براتب أسبوعي قدره 600,962 يورو، ما يعادل 31,250,000 يورو سنوياً.

و يليه زميله النمساوي دافيد ألابا بـ 432,692 يورو أسبوعياً، أي 22,500,000 يورو سنوياً.

كما يظهر في القائمة عدد من لاعبي ريال مدريد البارزين مثل، جود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور، ترينت ألكسندر أرنولد، فيدي فالفيردي، رودريغو، تيبو كورتوا، أنطونيو روديغر، إيدير ميليتاو، كامافينغا و تشواميني، برواتب سنوية تتراوح بين 12.5 و 20.8 مليون يورو.

كيليان مبابي – ريال مدريد: 600,962 يورو أسبوعياً ، 31,250,000 يورو سنوياً

دافيد ألابا – ريال مدريد: 432,692 يورو ، 22,500,000 يورو

يان أوبلاك – أتلتيكو مدريد : 400,577 يورو ، 20,830,000 يورو

روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة : 400,577 يورو ، 20,830,000 يورو

جود بيلينغهام – ريال مدريد: 400,577 يورو ، 20,830,000 يورو

فينيسيوس جونيور – ريال مدريد: 400,577 يورو ، 20,830,000 يورو

فرينكي دي يونغ – برشلونة: 365,385 يورو ، 19,000,000 يورو

رافينيا – برشلونة: 320,577 يورو ، 16,670,000 يورو

ترينت ألكسندر أرنولد – ريال مدريد: 320,577 يورو ، 16,670,000 يورو

فيدي فالفيردي – ريال مدريد: 320,577 يورو ، 16,670,000 يورو

 

