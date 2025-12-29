Français
الأخبار

ثوران بركان إيتنا: هل يمكن لسحابة غاز ثاني أكسيد الكبريت أن تصل إلى تونس؟

تفاعلاً مع التساؤلات المطروحة حول تداعيات ثوران بركان إيتنا، أوضح الخبير في الأرصاد الجوية والأستاذ المحاضر في الجغرافيا عامر بحبة، في تصريح تونس الرقمية, طبيعة المخاطر المحتملة وما إذا كانت تونس معنية بها.

ويقع بركان إيتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، على مسافة تقارب 300 كيلومتر من السواحل التونسية، ويُعد من أكثر البراكين نشاطًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وقد أعادت ثورته الأخيرة، المسجلة يوم 28 ديسمبر ولا تزال متواصلة، إلى الواجهة تحذيرات السلطات الإيطالية لسكان المناطق المجاورة.

وبيّن عامر بحبة أن النشاط البركاني قد يخلّف عدة مخاطر بيئية، من أبرزها الأمطار الحمضية التي يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة للنباتات، والقطاع الفلاحي، والموارد المائية. كما حذّر من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت (SO₂)، وهو غاز سام قد يؤثر على صحة الإنسان، خاصة لدى مرضى الربو والأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

وأضاف أن تركيز غاز SO₂ يتركّز أساسًا في الغلاف الجوي على ارتفاع يتراوح بين 5 و6 كيلومترات، وهو ما يعني أن نسبته على مستوى سطح الأرض تبقى محدودة. ونتيجة لذلك، فإن التأثيرات الصحية لهذا الغاز تظل ضعيفة حتى في المناطق القريبة مباشرة من موقع الثوران، بما في ذلك بعض المناطق داخل إيطاليا.

غير أن الخبير طمأن الرأي العام، موضحًا أن حركة سحابة SO₂ مرتبطة بالتيارات الجوية. ووفق المعطيات الجوية الحالية، فإن السحابة تتجه نحو أوروبا الغربية، ولا سيما فرنسا، ولا تشكل في الوقت الراهن أي تهديد مباشر لتونس.

وأكد بحبة في المقابل على ضرورة المتابعة المستمرة للنشاط البركاني والتطورات الجوية، تحسبًا لأي تغير مفاجئ في اتجاه الرياح قد يؤدي إلى انتقال الملوثات نحو جنوب المتوسط.

تعليقات

