جامعة التعليم العالي تطالب بمراجعة منهجية إصلاح الشهادات الجامعية قبل اعتمادها رسميًا

دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي إلى التريث في المضي قدمًا في مشروع إعادة هيكلة شهادتي الإجازة والماجستير، معتبرة أن أي إصلاح أكاديمي يجب أن يمر عبر نقاش واسع داخل الجامعة وأن يستند إلى مقترحات الهياكل البيداغوجية المنتخبة.

وفي بيان صادر عنها، أوضحت الجامعة أنها تتابع منذ السنة الجامعية 2024 – 2025 ما تقوم به الوزارة من اجتماعات ومشاورات تهدف إلى تقديم تصور جديد لنظام الشهادات، مشيرة إلى أن الوزارة أعادت خلال الأسابيع الأخيرة إحياء هذا المشروع تحت شعار “دعم قابلية التشغيل” من خلال مراجعة الوحدات الأفقية المكوّنة لبرامج الإجازة.

وأكدت المنظمة النقابية أن إصلاح المنظومة الجامعية يعدّ خطوة حساسة تتطلّب تشريكًا فعليًا للفاعلين الأكاديميين ولجان التكوين، حتى يكون الإصلاح متناسقًا مع خصوصيات الجامعة العمومية ومع حاجيات الطلبة وسوق الشغل.

