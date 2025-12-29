جامعة الدول العربية تدين الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى “إقليم أرض الصومال”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعرب مجلس جامعة الدول العربية عن رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو المساس بالتركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية، معتبرًا أن هذه الممارسات تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، فضلًا عن كونها تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم.

وفي هذا السياق، شدد المجلس على رفضه التام لاستخدام الأراضي الصومالية، بما في ذلك ما يُعرف بإقليم «أرض الصومال»، كمنصة لتنفيذ مخططات إسرائيلية عدوانية، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات تمثل مساسًا بسيادة الدول ووحدة أراضيها، وتساهم في تعميق حالة عدم الاستقرار الإقليمي.

ودعا مجلس جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتصدي لكل السياسات التي من شأنها تأجيج التوترات وتهديد الأمن والسلم في المنطقة.

