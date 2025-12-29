Français
Anglais
العربية
الأخبار

جامعة الدول العربية تدين الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى “إقليم أرض الصومال”

جامعة الدول العربية تدين الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى “إقليم أرض الصومال”

أعرب مجلس جامعة الدول العربية عن رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو المساس بالتركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية، معتبرًا أن هذه الممارسات تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، فضلًا عن كونها تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم.

وفي هذا السياق، شدد المجلس على رفضه التام لاستخدام الأراضي الصومالية، بما في ذلك ما يُعرف بإقليم «أرض الصومال»، كمنصة لتنفيذ مخططات إسرائيلية عدوانية، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات تمثل مساسًا بسيادة الدول ووحدة أراضيها، وتساهم في تعميق حالة عدم الاستقرار الإقليمي.

ودعا مجلس جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتصدي لكل السياسات التي من شأنها تأجيج التوترات وتهديد الأمن والسلم في المنطقة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

484
الأخبار

باجة تحتضن مهرجان زيت الزيتون بتبرسق و سعر اللتر في حدود 11 دينارًا [فيديو]

323
الأخبار

صفاقس : ورشة لإعادة تهيئة المدينة العتيقة [فيديو]
304
الأخبار

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”
304
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – الفرجاني ساسي: «هكذا هي كرة القدم، نربح مباراة ونخسر أخرى» (فيديو)
301
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
298
الأخبار

علي العابدي يتوجّه بالشكر إلى جماهير المنتخب الوطني (فيديو)
291
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – زياد الجزيري: «احترمنا المنافس أكثر من اللازم»
284
الأخبار

كان المغرب : المنتخب الوطني يتحوّل إلى الرباط
282
الأخبار

كان 2025 – سامي الطرابلسي: «هزيمة موجعة، وكان بإمكاننا العودة» (فيديو)
265
الأخبار

وزارة الصحة: تعزيز خدمات طبّ العيون بتقنية «فيمتو ليزك»

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى