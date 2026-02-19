Français
جامعة الصناعات التّقليدية تدعو المؤسّسات الحرفية والحرفيين إلى المشاركة في معرض باريس

دعت الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية المؤسسات الحرفية والحرفيين، إلى المشاركة في معرض باريس الذي سينتظم من 30 أفريل إلى 11 ماي المقبل.

ويُعد هذا المعرض السنوي التجاري فضاءً هاما يجمع بين التسوّق والطهي والابتكار والعروض في عدة قطاعات على غرار الأثاث والأدوات المنزلية والطعام والصحة والجمال، إضافة إلى مختلف الخدمات الأخرى.

ومن المنتظر، أن يستقطب هذا الحدث حوالي 500 ألف زائر سنويا من مختلف أنحاء العالم ومشاركة حوالي 1.500 عارض من 40 دولة لعرض خبراتهم في مختلف القطاعات.

وسيضم المعرض أكثر من 300 علامة تجارية متخصصة في التصميم الداخلي والمعدات المنزلية، حيث سيجد الزوار الباحثون عن الإلهام أحدث الابتكارات في هذا المجال.

وأشارت الجامعة، بصفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إلى أن التسجيل في هذا المعرض يتم عبر الموقع الالكتروني للجامعة https://fena-tn.org

