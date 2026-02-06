جامعة سوسة تتحصّل على اعتماد المركز البريطاني لريادة الأعمال في التعليم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحصلت جامعة سوسة على اعتماد المركز البريطاني كجامعة مبادرة Entrepreneurial University Award وذلك وفق معايير المركز البريطاني لريادة الاعمال في التعليم NCEE.

ويأتي هذا الاعتراف الدولي بعد عملية تقييم دقيقة أعدته لجنة من الخبراء المستقلين والتي أكدت استيفاء الجامعة للمعايير المطلوبة في جميع مجالات التميز وترسيخ ثقافة ريادية قوية داخل الجامعة.

ويعد هذا التتويج خطوة استراتيجية تؤكد التزام جامعة سوسة بتدريب رواد الاعمال وتعزيز ثقافة الابتكار ودعم ريادة الاعمال بما يخدم التنمية الاقليمية والمجتمعية.

كما يؤكد انجازات الجامعة في مجال ريادة الاعمال وتعزيز جودة التكوين والابتكار وتعزيز مكانتها وأثرها في منظومة التعليم العالي وتوسيع نطاق تأثيرها في الداخل والخارج.

جامعة سوسة هي جامعة تونسية تضم المؤسسات العليا الموجودة بولاية سوسة وتغطي الجامعة اختصاصات شتى من الحقوق والآداب والعلوم الإنسانية والاقتصادية والتصرف إلى التكنولوجيا والعلوم الطبية وشبه الطبية والفلاحة.

(وات)

