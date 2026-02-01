جامعة قابس تحقق ترتيبا وطنيا مشرفا في تصنيف التايمز للتعليم العالي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحصلت، جامعة قابس، على ترتيب وطني مشرف في تصنيف التايمز للتعليم العالي (THE) لسنة 2026.

و أوردت الجامعة بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنها احتلت المرتبة الاولى وطنيا في اختصاص علوم الحياة والمرتبة الثانية في العلوم الفيزيائية.

كما أحرزت المرتبة الرابعة في علوم الهندسة والمرتبة الخامسة في علوم الاعلامية.

و تعكس هذه النتائج جودة البحث العلمي والجهود المتواصلة التي تبذلها أسرة جامعة قابس، وفق ذات المصدر.

يشار الى أن تصنيف التايمز للتعليم العالي (Times Higher Education – THE)، هو أحد أبرز التصنيفات الدولية السنوية للجامعات في العالم ويعتمد على تقييم دقيق يضم 13 مؤشر أداء تشمل التدريس والبحث العلمي والاستشهادات والسمعة الأكاديمية والتعاون الدولي لترتيب أفضل الجامعات عالميا و إقليميا.

